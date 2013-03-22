Home GLI ESTRA I CAVALIERI PRATO PRONTI ALLA TRASFERTA DI CALVISANO

di Redazione 22/03/2013

Estra I Cavalieri sono pronti per la trasferta eccellente a Calvisano contro i campioni d'Italia del Cammi di Griffen e Cavinato. Fischio d'inizio

previsto per le ore 15.00, con diretta su RaiSport, arbitrerà il sig. Pennè. A seguire I Cavalieri anche un pulmann di tifosi pratesi organizzato

dagli Scudieri e dal Cral di Asm.



Nonostante la settimana sia stata molto difficile dal punto di vista della logistica, causa imparticabilità del campo i Tuttineri si sono dovuti

allenare praticamente ovunque tra campetti da calcetto, il campo pesante e fangoso del Chersoni, il campo sportivo di Tavola e quello sintetico di

Montemurlo, Filippo Frati è contento di come sono andati gli allenamenti: “la cosa importante è stata la risposta dei ragazzi, eccellente come

sempre sotto il profilo dell'impegno e dell'intensità”.

“Abbiamo studiato a fondo Calvisano” continua il coach pratese “proveremo a metterli sotto pressione nelle fasi statiche, cosa che ci ha

permesso di vincere nella partita di andata. Rispetto all'anno scorso si sono rinforzati notevolmente, con giocatori di grande esperienza, tra

nazionale e Celtic League, logico quindi che godano dei favori del pronostico, sia per la partita di domenica che per lo scudetto.Gli osservati

speciali saranno i soliti Griffen e Vunisa, due fuoriclasse in grado di cambiare la partita in ogni momento. Dovremo essere bravi a tagliare loro ogni

tipo di rifornimento.”

La partita di domenica tra Calvisano e Cavalieri sarà anche l'occasione per vedere di fronte il miglior attacco contro la miglior difesa della

stagione. “Calvisano ha il migliore attacco di questo campionato” commenta Frati “anche se le tante mete segnate non sono frutto di un gioco

basato sul movimento palla, quanto, sopratutto, di uno strapotere dei suoi avanti in mischia chiusa. Sono però la settima difesa del campionato, per

questo abbiamo chiesto ai ragazzi di muovere palla ancora di più rispetto a quanto non facciamo di solito. Dovremo avere pazienza e sfruttare ogni

occasione per fare i nostri punti.”

Sembrava pronto al rientro Vezzosi, che dà forfait solo all'ultimo allenamento e al suo posto convocato Matzeu, e ancora qualche problema tra i

piloni: Garfagnoli è al rientro tra i convocati dopo il lungo stop, mentre Pozzi è out per il persistere del dolore al ginocchio e Roan ancora a

riposo dopo l'operazione allo zigomo; sono questi gli unici problemi di De Rossi e Frati che ripropongono, dopo la grande prestazione con Rovigo,

Renzo Balboni come pilone.

Questa la formazione annunciata: Ngawini, Siale, Majstorovic, McCann, Sepe, Ragusi, Patelli (k), Bernini, Del Nevo, Ruffolo, Nifo, Cavalieri, Balboni,

Giovanchelli, Borsi.

a disposizione: De Gregori, Lupetti, Boscolo, Saccardo, Frati, Matzeu, Lunardi, Garfagnoli







