Gli Squali giocano male e il Verona li castiga

di Redazione 25/03/2012

25/03/2012 - Una partita decisamente negativa quella disputata oggi dalla Pro Recco sul campo del CUS Verona. I ragazzi di coach Ceppolino, scesi in campo senza la grinta e la determinazione necessarie ad affrontare un avversario ostico e alla ricerca di punti, sono stati duramente puniti da una sconfitta per 25-9 su cui c’è ben poco da recriminare. I biancocelesti, mai in partita, hanno sbagliato praticamente tutto il possibile: inconcludenti in attacco, distratti nel manovrare il gioco ed eccessivamente fallosi in difesa. I veronesi non hanno faticato a tenere sempre in mano le redini di una partita insperatamente assai meno difficile del previsto, anche grazie alla precisione al piede del loro calciatore che ha avuto buon gioco ad approfittare del gran numero di falli concessi dagli svagati avversari. Una vera doccia fredda per coach Claudio e per i suoi ragazzi ma sicuramente anche una valida lezione se si saprà imparare da una sconfitta tanto brutta: a partire dalla visione del video della partita e poi per tutto l’arco della settimana, si lavorerà su tutto quello che si è sbagliato oggi, sia dal punto di vista tecnico e tattico che per quanto riguarda atteggiamento e concentrazione. La sconfitta di oggi non cambia la posizione in classifica dei biancocelesti che, con una partita ancora da recuperare (il 7 aprile a Livorno contro l’Accademia), rimangono sesti dietro a San Donà, Fiamme oro, Lyons, Firenze e Udine. E proprio l’Udine sarà al Carlo Androne tra sette giorni: gli Squali tornano in campo a Recco e ci si augura di rivedere quella squadra determinata, concentrata e ricca di qualità che non è certo quella vista oggi a Verona. Tabellino: FRANKLIN&MARSHALL CUS VERONA V MED ITALIA PRO RECCO 25 – 09 (12-06) Franklin&Marshall Cus Verona Rugby: Michelini E, Lindaver (73’ Pizzardo), Corso (58’ Favaretto), Schiesaro, Del Bubba, Rodriguez, Mariani (61’ Federzoni), Bergamin, Paghera (75’ Lorenzetto), Pauletti (54’ Liboni), Olivieri, Filippini (83’ Zardin), Michelini A, Neethling, Munteanu (41’ Carugi, 80’ Mutascio). Allenatore: Danilo Beretta. Pro Recco Rugby: Ansaldi, Del Ry (75’ Bertagnon), Becerra, Tassara, Besio, Agniel, Gregorio, Salsi, Orlandi (60’ Giorgi), Tonini, Lopez, Metaliaj (60’ Vallarino), Galli (56’ Bedocchi), Noto, Casareto (56’ Firetto). A disposizione: Sciacchitano, Esposito, Zanzotto. Allenatore: Lisandro Villagra. Marcatori: 1T 3’ m. Corso (5-0), 16’ drop Agniel (5-3), 36’ cp. Agniel (5-6), 44’ m. Corso t. Michelini E. (12-6). 2T 7’ cp. Agniel (12-9), 20’ cp. Rodriguez (15-9), 25’ cp. Rodriguez (18-9), 45’ m. Rodriguez t. Michelini E. (25-9). Arbitro: Boaretto di Rovigo. Note: terreno in buone condizioni, tempo soleggiato, spettatori 250. Cartellini gialli: 39’ Del Bubba. Risultati, classifica e prossimo turno: Serie A – Girone A – 25.03.12 Accademia FIR Tirrenia v M-Three San Donà 14 – 24 (0-5) Lyons Piacenza v Fiamme Oro Roma 16 – 18 (1-4) Udine Rugby v Donelli Modena 28 – 17 (4-0) Rugby Grande Milano v Rugby Banco di Brescia 13 – 69 (0-5) Franklin&Marshall Cus Verona v Med Italia Pro Recco 25 – 09 (4-0) Aeroporti di Firenze v Livorno Rugby 46 – 12 (5-0) Classifica: San Donà punti 68; Fiamme Oro Roma punti 64; Lyons Piacenza punti 55; Firenze Rugby punti 54; Udine punti 48; Recco punti 43; Modena e Brescia punti 42; Accademia Nazionale Tirrenia punti 37; Cus Verona punti 23; Grande Rugby Milano punti 12; Livorno Rugby punti 5. Prossimo Turno domenica 1 aprile 2012: Amatori San Donà – Lyons Piacenza; Recco – Udine; Brescia – Accademia nazionale Tirrenia; Fiamme Oro Roma – Grande Milano; Modena – Firenze; Livorno – Cus Verona.

