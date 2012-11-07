Home Senza categoria GONZALO CANALE SALTA I CARIPARMA TEST MATCH 2012

GONZALO CANALE SALTA I CARIPARMA TEST MATCH 2012

di Redazione 07/11/2012

GONZALO CANALE SALTA I CARIPARMA TEST MATCH 2012 Brescia – Gonzalo Canale, centro della Nazionale Italiana Rugby, è stato sottoposto oggi a Brescia ad esami strumentali a seguito di un infortunio all’adduttore destro riportato in allenamento. Gli esami non hanno evidenziato lesioni muscolari ma edema intrafasciale dell’adduttore della coscia destra, con una prognosi per il recupero funzionale stimabile in ventuno giorni. L’atleta non sarà pertanto disponibile per nessuno dei Cariparma Test Match 2012 ma rimarrà aggregato sino a domenica con la Squadra Nazionale per iniziare le terapie del caso e farà successivamente rientro al club di apparteneza (La Rochelle). Il nome dell’atleta che sostituirà Gonzalo Canale nella rosa dei trenta Azzurri convocati per i Cariparma Test Match 2012 con Nuova Zelanda ed Australia, e che si aggregherà alla Nazionale domenica 11 novembre a Roma, verrà ufficializzato successivamente.

