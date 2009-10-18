Graham Henry dice trentantrè...
di Redazione
18/10/2009
Wellington (Nuova Zelanda) – Il tecnico della Nuova Zelanda Graham Henry ha convocato trentatré giocatori per il tour autunnale che porterà gli All Blacks, dopo il match di Tokyo contro l’Australia per la Bledisloe Cup, in Europa per i test-match contro Galles, Italia (Milano, 14 novembre), Inghilterra e Francia, per poi chiudere con la sfida ai Barbarians affidati proprio al CT azzurro Nick Mallett. Questi i trentatré All Blacks convocati: Avanti: John Afoa (Auckland), Anthony Boric (North Harbour), Wyatt Crockett (Canterbury), Tom Donnelly (Otago), Jason Eaton (Taranaki), Corey Flynn (Canterbury) Owen Franks (Canterbury), Andrew Hore (Taranaki), Jerome Kaino (Auckland), Tanerau Latimer (Bay of Plenty), Richie McCaw (Canterbury, captain), Liam Messam (Waikato), Kieran Read (Canterbury), Rodney So'oialo (Wellington), Adam Thompson (Otago), Brad Thorn (Canterbury), Neemia Tialata (Wellington), Tony Woodcock (North Harbour) Trequarti: Daniel Carter (Canterbury ), Jimmy Cowan (Southland), Mike Delany (Bay of Plenty) Stephen Donald (Waikato), Andy Ellis (Canterbury) Tamati Ellison (Wellington), Zac Guildford (Hawke's Bay) Cory Jane (Wellington), Brendon Leonard (Waikato), Luke McAlister (North Harbour), Mils Muliaina (Waikato), Ma'a Nonu (Wellington), Sitiveni Sivivatu (Waikato), Ben Smith (Otago) Conrad Smith (Wellington)
