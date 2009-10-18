Loading...

Rugby CS Logo Rugby CS

Graham Henry dice trentantrè...

Redazione Avatar

di Redazione

18/10/2009

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO
Wellington (Nuova Zelanda) – Il tecnico della Nuova Zelanda Graham Henry ha convocato trentatré giocatori per il tour autunnale che porterà gli All Blacks, dopo il match di Tokyo contro l’Australia per la Bledisloe Cup, in Europa per i test-match contro Galles, Italia (Milano, 14 novembre), Inghilterra e Francia, per poi chiudere con la sfida ai Barbarians affidati proprio al CT azzurro Nick Mallett. Questi i trentatré All Blacks convocati: Avanti: John Afoa (Auckland), Anthony Boric (North Harbour), Wyatt Crockett (Canterbury), Tom Donnelly (Otago), Jason Eaton (Taranaki), Corey Flynn (Canterbury) Owen Franks (Canterbury), Andrew Hore (Taranaki), Jerome Kaino (Auckland), Tanerau Latimer (Bay of Plenty), Richie McCaw (Canterbury, captain), Liam Messam (Waikato), Kieran Read (Canterbury), Rodney So'oialo (Wellington), Adam Thompson (Otago), Brad Thorn (Canterbury), Neemia Tialata (Wellington), Tony Woodcock (North Harbour) Trequarti: Daniel Carter (Canterbury ), Jimmy Cowan (Southland), Mike Delany (Bay of Plenty) Stephen Donald (Waikato), Andy Ellis (Canterbury) Tamati Ellison (Wellington), Zac Guildford (Hawke's Bay) Cory Jane (Wellington), Brendon Leonard (Waikato), Luke McAlister (North Harbour), Mils Muliaina (Waikato), Ma'a Nonu (Wellington), Sitiveni Sivivatu (Waikato), Ben Smith (Otago) Conrad Smith (Wellington)
Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Vibu Noceto 27 Vs Amatori Milano 23: partita non adatta ai deboli di cuore

Articolo Successivo

NAZIONALE, RADUNO A ROMA ASPETTANDO I CARIPARMA TEST MATCH DI NOVEMBRE

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

PERONI TOP10, VALORUGBY EMILIA v SITAV LYONS SOSPESA PER NEBBIA

PERONI TOP10, VALORUGBY EMILIA v SITAV LYONS SOSPESA PER NEBBIA

29/01/2022

PROMOZIONE

PROMOZIONE

05/06/2013

ANCHE BRUNEL E CHECCHINATO A RECCO PER LA PARTITA DELLA NAZIONALE U17!

ANCHE BRUNEL E CHECCHINATO A RECCO PER LA PARTITA DELLA NAZIONALE U17!

14/02/2012