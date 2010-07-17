Home Senza categoria Gran Ducato Parma Rugby: Mayor la ciliegina sulla torta del mercato

Gran Ducato Parma Rugby: Mayor la ciliegina sulla torta del mercato

di Redazione 17/07/2010

Chris Mayor, 28 anni, 90 presenze e 55 punti, frutto di 11 mete, in Guinness Premiership con le maglie dei Sale Sharks, con i quali ha anche vinto il titolo nella stagione 2005/2006, e dei Northampton Saints si aggiunge al reparto dei trequarti del GranDucato Parma Rugby. Cresciuto nel Wigan Warriors, Mayor è un giocatore di talento, veloce e forte fisicamente, abile nel leggere lo sviluppo del gioco e nel trovare il buco nelle difese avversarie. Trequarti centro che, grazie alle sue doti atletiche, è in grado di ricoprire con ottimi risultati anche il ruolo di ala. Mayor, che ha vestito anche la maglia bianca dell’Inghilterra Under 21 e dell’Inghilterra Seven, porterà alla squadra di De Marigny e Prestera tutta l’esperienza maturata nel campionato più competitivo dell’emisfero nord, dove ha sempre lottato per le posizioni di vertice. «Chris è la ciliegina sulla torta del nostro mercato, e siamo molto soddisfatti di essere riusciti a portarlo a Parma», dichiara Giuseppe Buraldi, Direttore Sportivo del GranDucato Parma Rugby, «ha giocato tanti anni in Guinness Premiership vincendo anche un titolo e facendo tanta esperienza ad alto livello. È ancora giovane e sicuramente può dare ancora molto in campo e sarà una carta importante per la nostra squadra». «Chris è un giocatore con grandi qualità e fisicamente forte», afferma il Capo Allenatore del GranDucato Parma Rugby Roland De Marigny, «è un ragazzo ancora giovane, ambizioso e con tanta voglia di far bene. È un atleta molto serio che può aiutare molto i nostri giovani a crescere visto la grande esperienza maturata in Premiership, dove ha vinto anche il titolo». Scheda Giocatore Età: 28 Data di Nascita: 19 maggio 1982 Altezza: 188 cm Peso: 98 kg Ruolo: Centro Risultati Ottenuti: 96 presenze in Guinness Premieship England 7s England 21s Powergen Cup final 3 vittorie in European Challenge Cup Vincitore della LV Cup 1 vittoria in Guinness Premiership Diverse partecipazioni all’Heineken Cup Carriera Sportiva: 2008-2010: Northampton Saints 2003-2008: Sale Sharks 2000-2003: Wigan Warriors

