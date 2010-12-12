Gran Ducato Parma Vs Mogliano 13 - 32
HBS GranDucato Parma Rugby – Marchiol Mogliano 13 – 32 (8 – 15) Marcatori: 6’ pt meta Sartoretto, nt (MM); 26’ pt meta Onori, nt (GD); 32’ pt C.P. Fadalti (MM); 35’ pt meta Sartoretto, tr. Fadalti (MM); 40’ pt C.P. Jones (GD); 4’ st C.P. Fadalti (MM); 7’ st meta Saviozzi, tr. Fadalti (MM); 27’ st meta Bronzini, nt (GD); 30’ st meta Ceccato E., tr Fadalti (MM). HBS GranDucato Parma Rugby: Jones, Shinomiya, Mayor, Galante, Onori, Silva (10’ st Bronzini), Dusi, Caffini (10’ st Vella), Pascu (Cap), Contini, Du Plessis, Santelli, Evans (10’ st Tripodi; 36’ st Goegan), Denti (13’ st Manici), Rizzelli (10’ st Turroni) Non entrato: Cigarini Allenatori: de Marigny – Prestera Marchiol Mogliano: Mulieri (34’ st Gerotto); Sartoretto (temp. Dal 34’ st al 36’ st Nieuwoudt), Ceccato E., Patrizio (39’ st Simion), Fadalti, Naude, Lucchese (9’ st Lambré), Saviozzi, Candiago E. (22’ st Orlando), Burman, Minello (22’ st Maso), Pavanello, Nieuwoudt (9’ st Ceccato A.), Sammons (9’ st Cipriani), Ceneda (9’ st Pin) Allenatore: Casellato Arbitro Roscini (Milano), g.d.l. Sorrentino (Milano) – Chiesa (Milano) Note: si è giocato su campo sintetico di terza generazione, cielo sereno, spettatori 200 ca. Gialli: 18’ st Jones (GD) – 24’ st Ceccato A. (MM) Calciatori: Jones (GD) tr. 0/1, C.P. 1/1; Onori (GD) tr. 0/1; Fadalti (MM) tr. 3/4, C.P. 2/2 Punti conquistati: HBS GranDucato Parma Rugby 0 – Marchiol Mogliano 5 Gran bella partita quella che si è disputata oggi allo stadio di Colorno. Il terreno sintetico ha sicuramente agevolato lo sviluppo del gioco alla mano che tutte e due le compagini hanno adottato dall'inizio alla fine. Grande ritmo, 6 mete totali e buona agressività nei punti d'incontro. Le squadre non si sono di certo risparmiate ed il Mogliano ha fatto vedere gran belle giocate con molte ripartenze dai propri 22. Anche la prima uscita del nuovo acquisto Japie Naude ha lasciato un ottima impressione, grande predisposizione per il gioco e spunti personali interessanti che hanno spesso lasciato sul posto gli avversari diretti. Ma tutta la squadra ha dato il massimo per rendere questa parentesi del trofeo eccellenza un ottimo "allenamento" in vista della ripresa del campionato dove i punti conteranno veramente. Soddisfazione anche per chi finora ha giocato poco o nulla. Tutti hanno garantito alla squadra qualità e intensità nell'arco di tutti gli 80 minuti. Da segnalare la continuità nelle realizzazioni al piede di Fadalti, anche oggi quasi perfetto (solo un palo nella trasformazione della prima meta), e le ottime mete di Ceccato, del grande "vecchio" Saviozzi e di Sartoretto che ha realizzato le altre 2. Adesso c'è una settimana per preparare il ritorno con il Venezia, ma la strada è quella giusta per far bene sempre ed ovunque. Casellato a fine partita è sembrato visibilmente soddisfatto, sicuramente ha visto prendere forma sul quel campo che doveva rappresentare un incognita, buona parte di quella filosofia del Rugby con la quale lui intende portare i ragazzi Mogliano a raggiungere livelli sempre piu' alti. Ufficio Stampa Rugby Mogliano
