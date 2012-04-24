Home Senza categoria GRAN LAVORO IN INFERMERIA

GRAN LAVORO IN INFERMERIA

di Redazione 24/04/2012

FEMI-CZ VEA RUGBY ROVIGO DELTA S.S. 2011-2012 C.S. 118 del 24.04.2012 GRAN LAVORO IN INFERMERIA L'accesso ai play off ottenuto a Padova a spese del Petrarca alimenta l'entusiasmo dei giocatori e di tutto l'ambiente aiutando a trovare le energie utili a superare la fatica ed i malanni conseguenti ad un derby giocato sotto una grande pressione. Le attenzioni dello staff medico sono rivolte a Tommaso Reato vittima di distorsione al ginocchio sinistro, a Luke Mahoney per il quale è in definizione il percorso terapeutico, a Davide Duca che presenta esiti di sublussazione alla spalla sinistra e a Riccardo Pavan con esiti di lussazione ad una mano (per questi ultimi la radiografia eseguita esclude fratture). Rugby Rovigo Delta Ufficio Stampa Pierpaolo Modonesi

