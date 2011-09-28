Home Senza categoria GRAN LAVORO IN INFERMERIA

GRAN LAVORO IN INFERMERIA

di Redazione 28/09/2011

FEMI-CZ VEA RUGBY ROVIGO DELTA S.S. 2011-2012 Comunicato stampa n. 16 del 28.09.2011 FEMI-CZ VEA RUGBY ROVIGO DELTA: GRAN LAVORO IN INFERMERIA Sulla strada dell'avvicinamento al campionato continuano i problemi in infermeria. Lo staff medico ha valutato i giocatori lunedì scorso. Agli indisponibili Ceglie e Quaglio per i quali è iniziata la fase di recupero, si è aggiunto, a causa della sub lussazione alla spalla destra, Ferro Matteo che, in questa settimana, non potrà essere utilizzato. Gli altri giocatori acciaccati: Montauriol J.F. (esiti distorsione lieve del collaterale mediale del ginocchio sinistro), Barry J. (cervicobrachialgia destra post-traumatica), Ravalle M. (contusione ginocchio destro), Lubian Lorenzo (contusione polso destro) e Maran M. (infiammazione - fascite - alla pianta del piede destro) saranno seguiti con attenzione ed il loro impiego nell'amichevole di venerdì prossimo a Padova sarà valutato prima dell'incontro. Ufficio Stampa Rugby Rovigo Delta Pierpaolo Modonesi

