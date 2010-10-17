Loading...

Gran Sasso Rugby , un punto meritato.

17/10/2010

[gallery link="file" order="DESC"] Buona prova della Gran Sasso rugby in trasferta a Segni , il risultato, 18-13  , non rispecchia la gara della formazione aquilana, sempre attenta nelle mischie e in difesa. Il Segni , con la fortuna dalla sua parte, gestisce il vantaggio con difficoltà, ma forte dell'esperienza porta a casa una vittoria importante per rimanere dietro alle capoliste , oggi tutte vincenti. La Gran Sasso fà tesoro della buona prova e guadagna un punto. Prossimo match "in casa" con il Benevento, una bella sfida tra due squadre già rivali in serie C .
comunicato petrarca rugby

RUGBY BANCO DI BRESCIA - MED ITALIA PRO RECCO

