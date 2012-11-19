GRANDE SUCCESSO PER IL CONCENTRAMENTO DI IERI ALLA CITTADELLA DEL RUGBY DI PARMA.
IERI PRIMA DI ZEBRE v ULSTER SI E' SVOLTO IL CONCENTRAMENTO DI MINIRUGBY ORGANIZZATO DA CRER E ZEBRE RUGBY. Parma – Ieri mattina, domenica 18 Novembre 2012, sui campi della Cittadella del Rugby di Parma si è svolto il Super Challenge: concentramento organizzato dal Comitato Regionale Emilia Romagna insieme alle Zebre Rugby. Presenti 10 società del CRER : Rugby Parma Young, Rugby Reggio Young, Amatori Parma Rugby, Farnese Rugby Club, Lyons Propaganda, Junior Rugby School, Rugby Fiorenzuola, Imola Rugby, Rebels Junior Formigine, I.C.Felino e pure il Junior Cremona Rugby affiliato al comitato lombardo. Hanno partecipato alla manifestazione più di 450 giovani rugbisti impegnati sui campi sintetici appena ultimati dalla Federazione Italiana Rugby all'interno della Cittadella del Rugby di Parma. Conad Centro Nord, sponsor ufficiale delle Zebre Rugby, ha gentilmente messo a disposizione il pranzo per tutti i ragazzi che hanno partecipato al Super Challenge. I ragazzi poi hanno potuto assistere dagli spalti dello stadio XXV Aprile di Parma alla partita tra Zebre e Ulster valida per il recupero del quarto turno della RaboDirect PRO12 che ha visto la franchigia federale mancare di pochissimo la prima vittoria stagionale contro la capolista del campionato. Mario Spotti, presidente del CRER –Comitato Regionale Emilia Romagna- :"La partecipazione è stata ottima da parte tutte le società. I ragazzi sono rimasti soddisfatti: una bella giornata di gioco dove si sono divertiti trascorrendo una mattinata in allegria. Ringrazio la Federazione ed in particolare le Zebre Rugby per la bella opportunità data ai ragazzi di concludere questa domenica sugli spalti dello stadio XXV Aprile assistendo alla gara di RaboDirect PRO12 contro Ulster". Ecco la lista delle squadre che si sono aggiudicate le varie categorie e sono state premiate sul campo del XXV Aprile durante l'intervallo di Zebre Vs Ulster: UNDER 6 : Rugby Parma Young UNDER 8 : Farnese Rugby Club 1 UNDER 10 : Lyons Propaganda UNDER 12 : Rugby Parma
