GranDucato Parma Rugby: domani la prima partita

di Redazione 20/08/2010

Domani è un giorno importante per il GranDucato Parma Rugby, che scenderà in campo per la prima volta in occasione dell’Adidas Cup 2010. A tenere a battesimo la neonata squadra parmigiana saranno gli Aironi Rugby, la franchigia emiliano - lombarda che disputerà la prossima Celtic League. Un debutto quindi molto impegnativo per il GranDucato Parma Rugby. «È un test molto importante e duro», ha detto il tecnico dei ducali Roland De Marigny, che continua «abbiamo scelto di mettere in campo per questa prima partita i giocatori più esperti e più in forma per poter dare agli Aironi un avversario competitivo vista la loro grande esperienza e la loro maggiore preparazione atletica. Per noi è una partita molto importante perché è la prima in assoluto, l’inizio della nuova avventura. Ci siamo allenati bene, concentrandoci su alcuni aspetti specifici. Spero che si inizi già a vedere il nostro gioco». L’Adidas Cup 2010 sarà anche l’occasione del primo derby tra GranDucato Parma Rugby e Crociati RFC. «Si tratta di un derby, è vero, ma non mi aspetto molto visto i pochi allenamenti sostenuti, sono quelli che si giocheranno più avanti ad essere importanti», commenta l’allenatore dei ducali». I tecnici del GranDucato Parma Rugby hanno convocato 22 giocatori che scenderanno in campo dopo tre settimane di preparazione: «si sono allenati tutti con molto impegno, in particolare ho visto molto bene Manici, Mayor e Pascu, giocatori che hanno molta qualità e hanno dimostrato di avere un qualcosa in più nelle gambe. Mi aspetto che aiutino i compagni a fare bene, e che tutti aiutino loro», conclude De Marigny. I convocati del GranDucato Parma Rugby: Caffini, Castagnoli, Contini, Denti, Dunbar, Evans, Galante, Gerber, Goegan, Jones, Manici, Mayor, Onori, Palumbo, Pascu, Rizzelli, Santelli, Shinomiya, Sintich, Terzi, Tripodi, Vella.

