GranDucato Parma Rugby: è partita la stagione
di Redazione
28/07/2010
Si è radunata oggi il GranDucato Parma Rugby presso la sede del Gran Parma Rugby. Dopo la il benvenuto ai ragazzi da parte del presidente della società Cosetta Falavigna, è stato presentato a il logo ufficiale della società, realizzato dall’agenzia di pubblicità e marketing Ardigia. Non si tratta di un logo tradizionale, ma pensato per identificare già a prima vista i valori della società, una società giovane, innovativa e che guarda al futuro. Oggi e domani la squadra agli ordini di Roland De Marigny e Cristian Prestera sosterranno i test medici e fisici, poi si ritroveranno lunedì 2 agosto al centro sportivo del Rugby Colorno per l’inizio degli allenamenti di preparazione. Già programmate tre amichevoli che precederanno l’esordio in campionato previsto per il 12 settembre a L’Aquila. Il 21 agosto si inizierà con un triangolare allo stadio XXV Aprile con Aironi Rugby e Crociati Rugby, il 27 agosto il GranDucato Parma Rugby sarà ospite del Delta Rugby Rovigo, mentre il 3 settembre si disputerà l’ultimo incontro del precampionato a Colorno al G. Maini contro il Rugby Brescia. «Oggi è il primo giorno di una nuova avventura», ha dichiarato il Presidente Cosetta Falavigna, «abbiamo tanti ragazzi giovani in rosa affiancati da giocatori più esperti che daranno loro una mano a crescere. Non abbiamo posto obiettivi di classifica, ma sono sicura che i ragazzi ce la metteranno tutta per ottenere buoni risultati e stare nella parte alta della classifica».
