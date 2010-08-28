Home Senza categoria GranDucato Parma Rugby: pareggio a Rovigo

GranDucato Parma Rugby: pareggio a Rovigo

di Redazione 28/08/2010

Davanti ad un buona cornice di pubblico il GranDucato Parma Rugby ha affrontato allo stadio Battaglini, in un incontro giocato su due tempi da 35’, i padroni di casa del Rugby Rovigo Delta nella seconda amichevole di preparazione al Campionato Nazionale d’Eccellenza. Le due compagini hanno dato vita ad un ottimo incontro terminato sul 12 pari. Nel primo tempo giocato su buoni ritmi, anche considerando il caldo, la mischia ducale si dimostra superiore agli avversari non concedendo mai loro un pallone pulito. Dopo i primi cinque minuti in cui i padroni di casa hanno mantenuto il predominio territoriale, gli ospiti iniziano a prendere ritmo offensivo e a prendere campo costruendo alcune azioni pericolose non finalizzate per poco. Rovigo soffre e riesce a rallentare il gioco degli ospiti con la maggiore esperienza dei suoi uomini nei raggruppamenti e sfrutta i calci di spostamento per presentarsi nei 22 dei giallo-bianchi, che commettono qualche fallo di troppo. Proprio da un fallo a dieci metri dalla linea di meta nasce la marcatura dei rossoblu che chiedono la mischia, Guzman parte veloce, serve Zanirato che schiaccia l’ovale in meta. Bustos trasforma per il 7 - 0. Il GranDucato reagisce subito, ma non riesce a concretizzare. Nella ripresa i padroni di casa partono forte prima della girandola di cambi, ma non riescono a muovere il tabellino. Poi sono i ragazzi di De Marigny e Prestera a riprendere il comando delle operazioni e a rendersi pericolosi. Al 15’ ottimo buco preso da Gerber, palla allargata che arriva a Tripodi schierato all’ala, il quale viene spinto in touche prima di marcare. I ducali mantengono la pressione nei 22 avversari e tre minuti dopo trovano la meta con Shinomiya, abile a prendere al volo un calcio di liberazione corto dei locali, evitare un placcaggio e schiacciare l’ovale in area di meta. Gerber manca la trasformazione. Il GranDucato continua a giocare in territorio avversario e a mettere pressione a Rovigo e al 24’ si porta in vantaggio. Touche sui 5 metri ben vinta, serie di raggruppamenti veloci e palla a Manici che trova il buco per arrivare in meta. Questa volta Gerber trasforma per il 12 – 7 in favore dei giallo-bianchi. I rossoblu non ci stanno a perdere e iniziano ad attaccare furiosamente, con gli ospiti che controllano abbastanza agevolmente. La partita diventa sempre più fisica e si accendono delle scaramucce nei raggruppamenti, poi Rovigo, sfruttando anche la maggiore freschezza dei suoi con due terzi del XV entrati da poco, trova la meta del pareggio, non trasformata, ad un minuto della fine dopo una lunga serie di pick and go lungo la linea di meta. Buon test per entrambe le squadre, con i ducali che hanno mostrato un buon rugby, con un ottimo ritmo offensivo e combinazioni pregevoli, tutte ottime indicazioni per i tecnici De Marigny e Prestera. Marcatori: 24’ pt. meta Zanirato (Ro), tr. Bustos; 18’ st meta Shinomiya (GD), nt; 24’ meta Manici (GD) tr. ‘Gerber; meta Rovigo, nt. Rugby Rovigo Delta: Basson, Zorzi, Pace, Da Gaspari, Stanojevic, Bustos, Zanirato, Guzman, Persico, Barion, Foschi, Reato, Ravalle, Mahoney, Boccalon Subentrati: Damiano, Dolcetto, Marzola, Anouer, De Marchi, Ferro, Baraco, Duca, Canato, Lunardon, Bacchetti, Badocchi All.: Roux GranDucato Parma Rugby: Jones, Castagnoli, Mayor, Galante, Onori, Gerber, Dusi, Dunbar (Cap.) Santelli, Contini, Vella, Pascu, Tripodi, Manici, Goegan Subentrati: Denti, Rizzelli, Caffini, Cigarini, Palumbo, Shinomiya All.: De Marigny e Prestera

