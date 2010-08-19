GranDucato Parma Rugby: sabato il via della campagna abbonamenti

Sar à un sabato di prime volte quello del 21 agosto per il GranDucato Parma Rugby: prima partita in assoluto, prima stracittadina con i neonati cugini dei Crociati, ed anche primo giorno della campagna abbonamenti. Partirà infatti in occasione dell’Adidas Cup 2010, occasione in cui la neonata società formata da Gran Parma Ruggy, Rugby Colorno e Rugby Viadana sfiderà Aironi Rugby e Crociati RFC, la campagna abbonamenti per la stagione sportiva 2010/2011 del GranDucato Parma Rugby. Il prezzo dell’abbonamento, che dà diritto all’ingresso alle 9 partite casalinghe del Campionato Italiano d’Eccellenza, all’ingresso al derby in casa dei Crociati RFC e all’ingresso alle partite del Trofeo d’Eccellenza, è di 70,00 €, mentre il ridotto, riservato a donne, Over 70 e ai possessori di un abbonamento Aironi Rugby, costerà 50€. Sono stati studiati anche due pacchetti speciali. Il SILVER prevede la possibilità di acquistare l’abbonamento 1000Miclas degli Aironi e quello del GranDucato Parma Rugby per 150,00 €, e l’abbonamento GOLD che, al prezzo di 180,00 € offre la tessera 1000Miclas, quella del GranDucato Prama Rugby e quella dei Crociati RFC. Due pacchetti davvero interessanti che consentono ai tifosi di vedere tanto rugby ad alto livello e che testimonia la volontà di collaborazione presente nelle società che hanno dato vita, con la Rugby Mantova, alla franchigia per la Celtic League. Il possesso dell’abbonamento al GranDucato Parma Rugby offre anche diverse agevolazioni: - T-Shirt Adidas GranDucato Parma Rugby più gadget a sorpresa nel corso della stagione - Sconto del 10% su tutto il merchandising marchiato GranDucato Parma Rugby, Rugby Colorno, Amatori Parma Rugby e Viadana Rugby - Sconto del 10% sulle tariffe per l’utilizzo dei campi da Calcio a 5 e Beach Volley del Centro Sportivo di via Ferrari a Colorno - Servizio sms con i risultati delle trasferte del GranDucato Parma Rugby - Newsletter periodiche Già sabato, durante l’Adidas Cup, sarà possibile sottoscrivere l’abbonamento alla stagione 2010/11 del GranDucato Parma Rugby. Successivamente sarà possibile acquistarlo presso gli uffici del Rugby Colorno, al centro Sportivo di Via Ferrari a Colorno (PR), presso quelli del Gran Parma Rugby alla Club Huose “Le Tre Viole” all’interno del centro sportivo di via Moletolo a Parma e presso la sede del Viadana Rugby allo Stadio L. Zaffanella a Viadana (MN).