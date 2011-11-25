Loading...

GSPORT NUOVA CONCESSIONARIA UFFICIALE DELLA FIR

25/11/2011

[gallery] GSPORT NUOVA CONCESSIONARIA UFFICIALE DELLA FIR Brescia – La Federazione Italiana Rugby e Gsport sono lieti di annunciare di aver raggiunto un accordo che rende l’azienda di Montichiari nuova Concessionaria Esclusiva della FIR. L’accordo avrà durata triennale e prevede la commercializzazione di tutti gli spazi pubblicitari LED a bordo campo in occasione degli incontri interni dell’Italia nell’RBS 6 Nazioni e nei Cariparma Test Match per il periodo 2012/2014. In totale, sedici test match che coinvolgeranno la Nazionale Italiana Rugby in occasione delle finestre internazionali IRB: primo appuntamento il prossimo 11 febbraio, quando Italia e Inghilterra si sfideranno nella splendida cornice dello Stadio Olimpico di Roma che ospita per la prima volta un match dell’RBS 6 Nazioni. Nella prestigiosa location capitolina si terrà anche Italia v Scozia, quinta ed ultima giornata del Torneo 2012, in calendario il 17 marzo.
