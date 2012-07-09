Home Senza categoria GUIDO CALABRESE HA FIRMATO CON IL ROVIGO

GUIDO CALABRESE HA FIRMATO CON IL ROVIGO

di Redazione 09/07/2012

VEA FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTA S.S. 2012-2013 Comunicato Stampa n. 3 del 09.07.2012 GUIDO CALABRESE HA FIRMATO CON IL ROVIGO Guido Calabrese il ventenne mediano di mischia di Benevento che l'anno scorso ha militato nel San Gregorio e che ha partecipato ai mondiali under 20 del 2011 in Italia e di quest'anno in Sudafrica, ha firmato con la Vea Femi-Cz Rugby Rovigo Delta per vestire nel prossimo campionato di Eccellenza la maglia rossoblu. La Società è soddisfatta del risultato della trattativa che vede aggiungersi all'organico a disposizione di Roux un giocatore che, seppur giovanissimo, ha già dimostrato di possedere doti tecniche ed agonistiche adatte a farne un protagonista tra i Bersaglieri. Calabrese, che ha un futuro nel rugby italiano, va a coprire un ruolo estremamente tecnico, ma presenta, peraltro, quella duttilità ad interpretare le situazioni di gioco che va ad arricchire un reparto che presenta già con Wilson, Duca, Lenarduzzi, Basson un insieme di utility back che permetteranno alla squadra di organizzare situazioni d'attacco sempre nuove ed impreviste. Il giocatore era richiesto da diverse società e la sua scelta per Rovigo va letta nell'ottica di adesione al progetto rossoblu che va delineandosi con una formazione giovane e combattiva. Ufficio Stampa Pierpaolo Modonesi

