HBS è il main sponsor del GranDucato Parma Rugby

di Redazione 02/09/2010

È HBS, società mantovana che produce valvole e componenti oleodinamici, il main sponsor della prima squadra del GranDucato Parma Rugby. Dopo aver dato il nome all’Under 19 del Rugby Colorno ed essere stato sponsor di maglia della serie A biancorossa, adesso sarà il main della neonata compagine ducale. HBS opera nel settore oleidraulico dal 1967 e in questi anni ha lavorato per offrire il massimo in termini di qualità, affidabilità ed innovazione. La società produce valvole e componenti oleoidraulici con i requisiti qualitativi in corrispondenza alla normativa Iso 9001 – 2000 e grazie all’elevata esperienza acquisita dal proprio personale, HBS è in grado di ideare, realizzare e personalizzare, in sinergia con il cliente, prodotti altamente innovativi per ogni tipo di impiego, dai trasporti al movimento terra, dall’edilizia all’agricoltura, dall’ecologia agli impianti industriali. HBS basa il principio del suo sviluppo sull’essere considerata partner ideale da tutti i suoi clienti. «Negli ultimi anni HBS ha seguito ed appoggiato il Rugby Colorno in modo costante, dimostrando di apprezzare molto il lavoro svolto dalla società e appassionandosi sempre di più al mondo del Rugby. In questo periodo si è instaurato anche un rapporto di amicizia con Ezio, e il fatto di volerci seguire in questa nuova avventura del GranDucato Parma Rugby dimostra, non solo quanto detto prima, ma anche il fatto che HBS crede, così come il Rugby Colorno, il Gran Parma Rugby e il Rugby Viadana, che le unioni e le collaborazioni rappresentano il futuro del nostro sport» afferma il Presidente del GranDucato Parma Rugby Cosetta Falavigna. «Dinamismo, amicizia, caparbietà e voglia di crescere, oltre che una particolare attenzione alla formazione dei giovani, sono caratteristiche che ci accomunano e che da subito anno creato i presupposti di collaborazione e crescita con il Rugby Colorno prima e con il GranDucato Parma Rugby oggi. Siamo convinti di avere valori molto simili a quelli del Rugby e della Squadra GranDucato, intendendo quale squadra il gruppo di lavoro composto da giocatori, allenatori e dirigenti», ha dichiarato Ezio Bompieri, amministratore delegato di HBS, «che continua: troviamo una forte similitudine tra le caratteristiche e le regole del gioco e in nostro modo di approcciare il mercato ed i competitor. In particolare il comportamento corretto cui si ispira il rugby è lo stesso con il quale HBS si pone nei confronti del propri concorrenti. È accettato che in campo un giocatore di rugby eserciti pressione fisica sull’avversario per conquistare l’ovale, ma senza l’intenzione di ferirlo così come HBS si crea spazi nel mercato, ma valorizzando le proprie qualità, la propria capacità di innovazione e di ricerca senza agire slealmente nei confronti della propria concorrenza. Inoltre, lo spirito di rispetto reciproco, autocontrollo e gioco di squadra con il quale gli atleti approcciano una sfida è lo stesso che con cui HBS si relaziona col mercato, coinvolgendo il proprio team e lavorando per progetti comuni che permettono di affermarsi sul mercato rispettando le regole che lo stesso richiede. Infine, il rugby è uno sport praticato in tutto il mondo da donne, uomini e ragazzi con svariati ruoli e con l’obiettivo di coinvolgere sempre più persone con diverse attitudini ed età così come HBS ha l’obiettivo di disporre di gamme di prodotti sempre maggiori in grado di soddisfare le esigenze più disparatae in mercati con caratteristiche e peculiarità diverse tra loro al fine di estendere territorialmente la propria presenza». «Quello che vorrei sottolineare io è che HBS è una società mantovana, che quindi arriva da un’altra regione e che crede in noi. Questo sta a dimostrare la bontà e l’ampiezza, anche territoriale, del progetto GranDucato Parma Rugby. La mia speranza è che sia noi che loro possiamo crescere insieme e di pari passo», ha detto Andrea Bandini, Vicepresidente del GranDucato Parma Rugby. «Da sponsor con esperienza ventennale nel mondo del rugby, voglio augurare ad HBS un cammino lungo o proficuo come è stato per me e posso dire che è sulla buona strada considerando che questo è un ulteriore passo avanti nella sua storia perché dopo aver sponsorizzato l’Under 19 e la Serie A, approda ora nella massima serie del rugby italiano», ha dichiarato il Vicepresidente del GranDucato Parma Rugby Riccardo Melegari.

