HBS GranDucato bloccato sul pari a Mogliano

di Redazione 25/09/2010

Su un campo reso pesante dalla pioggia caduta nella notte si è giocata allo stadio Quaggia di Mogliano Veneto la partita valida per la terza giornata del Campionato Nazionale d’Eccellenza tra i padroni di casa del Marchiol e l’HBS GranDucato Parma Rugby, che vengono bloccati sul 13 pari mancando la terza vittoria consecutiva I primi venti minuti dell’incontro sono un monologo dei ducali che si impossessano della metà campo avversaria ma non riescono a muovere il tabellino. Al 7’ la prima opportunità per muovere il tabellino per Jones, che dalla piazzola però sbaglia. Al 9’ Onori non arriva su un bel calcetto a seguire di McCann. Al 23’ i padroni di casa si affacciano in avanti per la prima volta e si rendono pericolosi con una bella partenza da mischia della seconda linea statunitense Stanfill, schierato a numero 8, che poi allarga l’ovale ma il giocatore del Mogliano viene portato fuori. Due minuti dopo Arlidge sbaglia un calcio da posizione facile, ma al 28’ i padroni di casa vanno in meta con Fadalti, che riceve palla al largo in superiorità numerica e arriva a schiacciare in meta, Arlidge trasforma per il 7 – 0. L’HBS GranDucato si rimette a macinare gioco e trova la meta al 31’. Jones trova un bel buco centrale, serve Onori che ricicla per Gerber il quale riesce a marcare. Jones trasforma per il 7 pari e quattro minuti dopo centra i pali su calcio di punizione per il vantaggio dei ducali. Prima dell’intervallo però il Mogliano pareggia con Arlidge al 39’, bravo a centrare i pali dopo averli mancati due minuti prima. Nella ripresa la musica non cambia. Sono sempre gli uomini di de Marigny e Prestera a fare la partita, ma non riescono a concretizzare e al 20’ subiscono il sorpasso. Evans fa crollare una mischia e si prende un cartellino giallo lasciando i ducali in 14. Arlidge decide di piazzare e centra i pali per il 13 – 10. Anche con un uomo in meno è sempre l’HBS GranDucato Parma Rugby ad attaccare, senza riuscire però a finalizzare. Che non è giornata fortunata lo si capisce alla mezzz’ora. Prima Jones sbaglia di pochissimo un piazzato non impossibile, poi Gerber centra il palo e non realizza. Gli ultimi dieci minuti dell’incontro sono un assedio dei ducali, che mettono alle corde la difesa dei padroni di casa e la costringono a diversi falli. Su uno di questi, al 39’, il Mogliano resta in 14 per il giallo a Lambré. Jones centra i pali per il pareggio prima dell’ultimo assalto. «Abbiamo giocato sempre noi, creato tante azioni e occasioni, ma non siamo riusciti a concretizzare e a fare più punti dell’avversario», ha dichiarato l’allenatore dell’HBS GranDucato Parma Rugby Roland de Marigny, «spero che i ragazzi capiscano che per vincere non basta giocare bene ma bisogna segnare più degli altri. Due punti qui, su questo campo difficile ci stanno, sono sicuro che più avanti nella stagione ci serviranno. Ora cercheremo di riprendere la nostra crescita sabato prossimo in casa contro la Lazio». Marcatori: 28’ pt meta Fadalti, tr. Arlidge; 31’ pt meta Gerber, tr. Jones; 35’ pt C.P. Jones; 39’ pt C.P. Arlidge; 20’ st C.P. Arlidge; 39’ st C.P. Jones Mogliano Rugby: Mulieri, Candiago Vittorio, Ceccato Enrico, Patrizio, Fadalti, Arlidge (36’ st Preo), Lambrè, Borghetto, Candiago Edoardo, Orlando (cap), Minello, Stanfill, Nieuwoudt, Corbanese (27’ st Saviozzi), Ceneda (4’ st Meggetto) Non entrati: Ceccato Andrea, Pavanello, Simion, Lucchese, Gerotto Allenatore: Eugenio HBS GranDucato Parma Rugby: Jones, Mortali (40’ st Silva x infortunio), McCann (7’ st Castagnoli), Galante,Onori, Gerber, Bronzini (15’ st Cigarini), Dunbar (cap), Contini (32’ st Caffini), Barbieri, Vella (19’ st Du Plessis), Pascu, Tripodi (4’ st Evans), Denti (13’ st Manici), Rizzelli (4’ st Goegan) Allenatori: de Marigny – Prestera. Note: 20’ st giallo Evans; 39’ st Lambrè – recupero: 3’ pt e 4’ st – Calci Piazzati Mogliano: Arlidge 3/5 HBS GranDucato: Jones 3/5; Gerber 0/1.

