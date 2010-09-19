Home Senza categoria HBS GranDucato: esordio casalingo con vittoria

19/09/2010

L’HBS GranDucato Parma Rugby vince in rimonta sul Femi-CZ Rovigo e si installa solo al comando in attesa della decisione sulla sfida Lazio – Padova non ancora omologata. I ducali si impongono 18 – 13 mostrando un ottimo gioco e molta fiducia nei propri mezzi. «Sono molto contento del risultato ottenuto, tutti hanno fatto un ottimo lavoro», ha dichiarato il tecnico dell’HBS GranDucato Roland de Marigny «voglio ringraziare tutti i ragazzi per questa vittoria, tutto lo staff, la società e i tifosi per il loro sostegno». In un G. Maini gremito da tanti tifosi i padroni di casa partono, come già era successo a L’Aquila, un po’ al rallentatore e patiscono la maggior pressione di Rovigo che vuole subito indirizzare la partita a proprio favore. Al 5’ Foschi si ritrova l’ovale in mano su una touche dei ducali, si invola sull’out prima di allargare il gioco, i ragazzi di de Marigny e Prestera commettono fallo e Bustos trova i pali per il 3 – 0 ospite. L’HBS GranDucato non si scompone e comincia a macinare il proprio gioco, muovendo molto l’ovale da un lato del campo all’altro e mettendo a dura prova la difesa dei rossoblu. Dal 12’ al 22’ i padroni di casa restano con un uomo in più per il cartellino giallo subito da Mahoney e attaccano con veemenza, ma la difesa di Rovigo resiste e concede solo un piazzato da posizione difficile che Jones sbaglia. Al 29’ i ragazzi di Roux trovano la meta. Mischia per Rovigo a centrocampo sulla linea dei 5 m, Zanirato allarga velocemente l’ovale che arriva a Pace, abile a trovare il buco e schiacciare l’ovale in mezzo ai pali, Bustos trasforma per il 10 – 0 ospite. Al 32’ l’HBS GranDucato muove il punteggio con un calcio piazzato realizzato da Jones, ma due minuti dopo Basson riporta a dieci i punti di vantaggio per i suoi con un drop da 40 metri. Prima del riposo, cui si è giunti sul 13 – 3 per Rovigo, c’è tempo per un’ottima azione dei ducali che muovono molto bene palla, con diversi ricicli e arrivano dentro i 22 avversari prima di commettere avanti. Nella ripresa i ragazzi di de Marigny e Prestera si piazzano in pianta stabile nella metà campo avversaria e continuano a macinare gioco mettendo in seria difficoltà la difesa ospite, che si salva con affanno. Al 7’ Jones, da oltre 40 m. e defilato, fallisce un calcio piazzato, poi al 26’ la meta dei padroni di casa. Azione insistita nei 22 avversari, palla che arriva a McCann, abilissimo ad evitare un placcaggio e a tuffarsi in meta sotto i pali, Jones trasforma per il 10 – 13. Rovigo non ne ha più ed è messa alle corde dall’HBS GranDucato, che spinge sull’acceleratore alla ricerca della vittoria. Al 31’ bella azione sull’out di destra, un difensore ospite sporca un riciclo per Manici che è però lestissimo a tuffarsi sull’ovale vagante e marcare la meta, non trasformata, del sorpasso. Cinque minuti dopo Jones decide di piazzare da oltre 40 metri e centra i pali per il 18 – 13 finale. Rovigo prova con la forza della disperazione a segnare nuovamente ma la difesa ducale controlla senza problemi. «Anche oggi abbiamo sofferto un po’ all’inizio a causa della nostra mancanza di esperienza», afferma il tecnico de Marigny, «questa è una squadra molto giovane che ha la possibilità e deve crescere. Oggi i ragazzi hanno mantenuto la calma e la fiducia nei propri mezzi, riuscendo a portare a casa il risultato. Non voglio fermarmi qui, voglio continuare a vincere». A fine partita Liviu Pascu è stato premiato come Man of the Match da Elisa Maghenzani di Cantine Ceci, nuovo sponsor di maglia dell’HBS GranDucato Parma Rugby, che amplia il suo impegno in questo mondo dopo le giovanili del Rugby Colorno di cui è co-main sponsor. Marcatori: p.t.: 5’ c.p. Bustos (0-3); 29’ meta Pace, tr. Bustos (0-10); 32’ c.p. Jones (3-10); 34’ drop Basson (3-13); s.t.: 26’ meta McCann, tr. Jones (10-13); 31’ meta Manici (15-13); 36’ c.p. Jones (18-13) HBS GranDucato Parma Rugby: Jones, Castagnoli (1’ st McCann), Mortali, Galante, Onori, Gerber, Cigarini (1’ st Bronzini), Dunbar (cap), Contini (1’st Caffini), Barbieri A., Vella, Pascu, Tripodi (10’ st Evans), Manici (33’ st Denti), Goegan (10’ st Rizzelli) Non entrati: Silva e Santelli All.: de Marigny - Prestera Femi – CZ Rugby Rovigo: Basson, Zorzi (16’ st Calanchini), Pace, De Gaspari, Bacchetti, Bustos, Zanirato (10’ st Legora), Guzman, Foschi, Persico, Barion (12’ st Tumiati), Reato, Ravalle (25’ st Golfetti), Mahoney (cap), Boccalon (12’ st Damiano) Non entrati: Lubian, Duca e Quaglio All.: Roux Arbitro: Sironi (Colleferro); Collaboratori: Colantonio (Roma) e Guerrieri (Treviso); Quarto uomo Borsetto (Varese) Cartellini: 12’ pt Mahoney (Femi-CZ Rugby Rovigo) Man of the Match: Liviu Pascu (HBS GranDucato Parma Rugby) Calciatori: Bustos (Femi-CZ Rugby Rovigo) 2/3; Jones (HBS GranDucato Parma Rugby) 3/6 Note: bella giornata di sole, campo in buone condizioni. Spettatori: 1000 circa Punti conquistati in classifica: HBS GranDucato Parma Rugby 4; Femi-CZ Rugby Rovigo 1

