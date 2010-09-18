Home Senza categoria HBS GranDucato: esordio casalingo contro Rovigo

di Redazione 18/09/2010

Esordio casalingo per l’HBS GranDucato Parma Rugby che, nella seconda giornata del Campionato Nazionale d’Eccellenza, ospitano al G. Maini di Colorno, domani, domenica 19 settembre, con kick off alle ore 16,00, il Delta Rugby Rovigo, una delle formazioni che puntano ai play off scudetto. Per l’occasione l’impianto colornese si è rifatto il look con l’installazione di una tribuna da 480 posti per accogliere al meglio tutti i tifosi che vorranno assistere all’incontro. Le due formazioni si sono già affrontate in amichevole a Rovigo lo scorso 27 agosto. L’incontro, terminato 12 pari con due mete per parte, ha evidenziato l’ottima mischia dei ragazzi di de Marigny e Prestera, capace di mettere sempre sotto pressione gli avversari. Proprio la mischia è stata uno dei punti di forza dei ducali nella vittoria di L’Aquila e «ogni partita deve essere un punto chiave del gioco di una squadra, perché senza una mischia forte e stabile, che dà palloni di qualità ai trequarti non si può giocare», afferma de Marigny, che continua: «Cristian sta facendo un grandissimo lavoro con i ragazzi che stanno rispondendo molto bene, noi continuiamo a lavorare costantemente e con impegno per migliorare sempre di più questa importante fase di gioco». L’HBS GranDucato Parma Rugby dovrà fare a meno ancora degli infortunati Mayor e Sintich e ripropongono la formazione uscita vittoriosa da L’Aquila con l’unico cambio di Barbieri in terza linea al posto di Santelli. Tra i convocati ritorna anche l’esperto pilone gallese Evans, che potrebbe fare il suo esordio a partita in corso. Per de Marigny «sarà sicuramente una partita molto difficile Con il massimo rispetto per L’Aquila, devo dire che Rovigo, che lo scorsa stagione ha disputato i play off, è una delle squadre contro cui dovremo lottare per arrivare in alto in questo campionato. In più loro hanno da sempre una grande tradizione e sono sempre molto tosti da affrontare». Probabile formazione HBS GranDucato Parma Rugby: 15. Jones 14. Castagnoli 13. Mortali 12. Galante 11. Onori 10. Gerber 9. Cigarini 8. Dunbar (Cap) 7. Barbieri 6. Contini 5. Vella 4. Pascu 3. Tripodi 2. Manici 1. Goegan In Panchina: 16. Denti 17. Evans 18. Caffini 19. Santelli 20. Bronzini 21. Silva 22. McCann 23. Rizzelli Allenatori: de Marigny - Prestera

