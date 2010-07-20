Heineken Cup 2010/11
di Redazione
20/07/2010
Gli Aironi Rugby faranno il proprio debutto in Heineken Cup venerdì 8 ottobre a Belfast, quando scenderanno in campo contro l’Ulster, vincitore dell’edizione 1999 della più importante competizione continentale per Club. Il calendario, gli orari dei calci d’inizio e gli host broadcaster del torneo sono stati annunciati oggi dall’ERC, l’ente responsabile delle coppe europee del rugby, ed ulteriori dettagli in merito alla copertura televisiva verranno comunicate successivamente. “Vogliamo rivolgere un caloroso benvenuto nell’Hieneken Cup 2010/2011 sia agli Aironi Rugby che alla Benetton Treviso” ha detto il Chief Executive di ERC, Derek McGrath. “Siamo all’inizio di una nuova era, l’Italia continia a svilupparsi ed a rafforzare il proprio gioco a livello professionistico e auguriamo alle due squadrei migliori successi nella nuova stagione” ha aggiunto McGrath. Mentre gli Aironi inizieranno la propria avventura in trasferta a Ravenhill, la Benetton Treviso vincitrice dell’ultimo Super 10 sarà impegnata in casa contro i Leicester Tigers del pilone azzurro Martin Castrogiovanni, vincitori dell’Heineken Cup nel 2001 e nel 2022. Gli Aironi faranno il proprio debutto casalingo otto giorni più tardi quando riceveranno al “Luigi Zaffanella” gli inglesi del Bath sabato 16 ottobre mentre domenica 17 Treviso sarà di scena in casa del Perpignan. Tolosa inizierà a difendere l’Heineken Cup sul campo di casa affrontando domenica 10 ottobre i London Wasps, due volte vincitori dell’Heineken Cup. Il match inaugurale dell’edizione 2010/2011 del grande rugby europeo, venerdì otto ottobre, metterà di fronte un’altra formazione già vincitrice della competizione – i Northampton Saints, vincitori nel 2000 – ed il Castres Olympique. Tolosa a maggio ha conquistato la sua quarta Heineken Cup nella finale tutta francese contro il Biarritz Olympique, finalista anche nel 2006, che inizierà il proprio cammino contro il Bath, vincitore nel 1998. Il week-end inaugurale dell’Heineken Cup vedrà, oltre ai Campioni d’Inghilterra dei Leicester Tigers in visita ai Campioni d’Italia della Benetton Treviso, i neo-campioni di Francia del Clermont-Auvergne ricevere i Saracens mentre gli Ospreys affronteranno in trasferta gli esordienti del Tolone, Infine i Cardiff Blues, vincitori dell’Amlin Challenge Cup 2009/2010, giocheranno in casa contro l’Edinburgo. CALENDARIO PRIMA FASE (orari espressi secondo il fuso orario locale) ROUND 1 VENERDÌ 8 OTTOBRE, 2010 Pool 1 Northampton Saints v Castres Olympique 20.00 Sky Sports Pool 4 Ulster Rugby v Aironi Rugby 19.30 Pool 6 Glasgow Warriors v NG Dragons 19.30 SABATO 9 OTTOBRE, 2010 Pool 1 Cardiff Blues v Edinburgh 17.45 S4C* Pool 2 Leinster v Racing-Metro 92 13.30 Sky Sports Pool 2 ASM Clermont Auvergne v Saracens 16.30 FR2 Pool 3 Toulon v Ospreys 14.30 Canal+ Pool 3 London Irish v Munster 17.45 Sky Sports Pool 5 Benetton Treviso v Leicester Tigers 14.30 Sky Italia Pool 5 Scarlets v Perpignan 15.30 Sky Sports DOMENICA 10 OTTOBRE, 2010 Pool 4 Bath Rugby v Biarritz Olympique 13.00 Sky Sports Pool 6 Toulouse v London Wasps 16.00 FR2 * Highlights
ROUND 2 VENERDÌ 15 OTTOBRE, 2010 Pool 1 Castres Olympique v Cardiff Blues 21.00 Canal+ Pool 3 Ospreys v London Irish 20.00 Sky Sports SABATO 16 OTTOBRE, 2010 Pool 1 Edinburgh v Northampton Saints 13.30 Sky Sports Pool 2 Racing-Metro 92 v ASM Clermont Auvergne 14.30 Canal+ Pool 2 Saracens v Leinster 17.45 Sky Sports Pool 3 Munster v Toulon 15.30 Sky Sports Pool 4 Aironi Rugby v Bath Rugby 14.30 Sky Italia Pool 6 Newport Gwent Dragons v Toulouse 17.45 S4C* DOMENICA 17 OTTOBRE, 2010 Pool 4 Biarritz Olympique v Ulster Rugby 16.00 FR2 Pool 5 Leicester Tigers v Scarlets 15.00 Sky Sports Pool 5 Perpignan v Benetton Treviso 14.00 Canal+ Pool 6 London Wasps v Glasgow Warriors 13.00 Sky Sports * Highlights
ROUND 3 VENERDÌ 10 DICEMBRE, 2010 Pool 6 Glasgow Warriors v Toulouse 20.00 Sky Sports SABATO 11 DICEMBRE, 2010 Pool 1 Northampton Saints v Cardiff Blues 17.45 Sky Sports Pool 1 Castres Olympique v Edinburgh 18.45 Canal+ Pool 2 Saracens v Racing-Metro 92 15.30 Sky Sports Pool 4 Ulster Rugby v Bath Rugby 13.30 Sky Sports Pool 4 Aironi Rugby v Biarritz Olympique 14.30 Sky Italia Pool 5 Perpignan v Leicester Tigers 14.30 Canal+ Pool 5 Scarlets v Benetton Treviso 15.00 DOMENICA 12 DICEMBRE, 2010 Pool 2 ASM Clermont Auvergne v Leinster 16.00 FR2 Pool 3 London Irish v Toulon 15.00 Sky Sports Pool 3 Munster v Ospreys 13.00 Sky Sports Pool 6 Newport Gwent Dragons v London Wasps 13.00 S4C* * Highlights
ROUND 4 VENERDÌ 17 DICEMBRE, 2010 Pool 2 Racing-Metro 92 v Saracens 21.00 Canal+ Pool 4 Biarritz Olympique v Aironi Rugby 19.00 SABATO 18 DICEMBRE, 2010 Pool 2 Leinster v ASM Clermont Auvergne 17.45 Sky Sports Pool 3 Toulon v London Irish 16.30 FR2 Pool 3 Ospreys v Munster 15.30 Sky Sports Pool 4 Bath Rugby v Ulster Rugby 13.30 Sky Sports Pool 5 Benetton Treviso v Scarlets 14.30 Sky Italia Pool 6 Toulouse v Glasgow Warriors 14.30 Canal+ DOMENICA 19 DICEMBRE, 2010 Pool 1 Cardiff Blues v Northampton Saints 15.00 S4C* Pool 1 Edinburgh v Castres Olympique 14.00 Pool 5 Leicester Tigers v Perpignan 15.00 Sky Sports Pool 6 London Wasps v Newport Gwent Dragons 13.00 Sky Sports * Highlights
ROUND 5 14 / 15 / 16 GENNAIO, 2011 Pool 1 Cardiff Blues v Castres Olympique Pool 1 Northampton Saints v Edinburgh Pool 2 Leinster v Saracens Pool 2 ASM Clermont Auvergne v Racing-Metro 92 Pool 3 Toulon v Munster Pool 3 London Irish v Ospreys Pool 4 Bath Rugby v Aironi Rugby Pool 4 Ulster Rugby v Biarritz Olympique Pool 5 Benetton Treviso v Perpignan Pool 5 Scarlets v Leicester Tigers Pool 6 Toulouse v Newport Gwent Dragons Pool 6 Glasgow Warriors v London Wasps
ROUND 6 21 / 22 / 23 GENNAIO, 2011 Pool 1 Castres Olympique v Northampton Saints Pool 1 Edinburgh v Cardiff Blues Pool 2 Saracens v ASM Clermont Auvergne Pool 2 Racing-Metro 92 v Leinster Pool 3 Munster v London Irish Pool 3 Ospreys v Toulon Pool 4 Aironi Rugby v Ulster Rugby Pool 4 Biarritz Olympique v Bath Rugby Pool 5 Perpignan v Scarlets Pool 5 Leicester Tigers v Benetton Treviso Pool 6 Newport Gwent Dragons v Glasgow Warriors Pool 6 London Wasps v Toulouse
QUARTI DI FINALE 8 / 9 / 10 APRILE, 2011
SEMI-FINALI 30 APRILE / 1 MAGGIO, 2011
16th FINALE HEINEKEN CUP 21 / 22 MAGGIO, 2011 – MILLENNIUM STADIUM, CARDIFF
