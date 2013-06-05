HEINEKEN CUP 2013/2014 : ZEBRE NELLA POOL 3 CON TOLOSA, SARACENS E CONNACHT
di Redazione
05/06/2013
Parma – Si è tenuto questo pomeriggio all’Aviva Stadium di Dublino, stadio che ha ospitato l’ultima finale della Heineken Cup, il sorteggio
delle coppe europee 2013/2014 organizzate dalla ERC, l’European Rugby Club ( http://www.ercrugby.com/ita/heinekencup/index.php ) organismo che
esprime il massimo livello di competizioni per club in Europa.
Dopo il sorteggio della Amlin Challenge Cup, la seconda coppa per importanza alla quale prendono parte anche le semifinaliste dell’ultimo campionato
Eccellenza italiano, si è passati alla composizione della principale coppa europea per club, l’Heineken Cup vinta proprio a Dublino dalla
formazione francese del Tolone.
Sei i gruppi di qualificazione formati da quattro squadre che, dopo le sfide di andata e ritorno tra le contendenti, eleggeranno le 8 migliori
formazioni d’Europa che accederanno ai quarti di finale.
Le 24 formazioni qualificate provengono dai paesi che partecipano al torneo del Sei Nazioni : 7 formazioni per la Francia, 6 per l’Inghilterra, 4
per l’Irlanda, 3 per il Galles, 2 per Scozia ed Italia. Le squadre sono state suddivise in quattro fasce di merito grazie ad una classifica che
tiene conto dei risultati raggiunti nelle coppe europee durante le ultime quattro stagioni.
Le Zebre, ultime nel ranking tra le 24 qualificate, erano inserite nella fascia numero 4 insieme a Gloucester, Exeter, i campioni di Francia di
Castres, il Racing Metro Paris e l’altra formazione italiana: il Benetton Treviso.
Dall’urna di Dublino la formazione bianconera è stata sorteggiata con i francesi di Tolosa, gli inglesi dei Saracens di base a Londra e con gli
irlandesi del Connacht che erano già nella stessa Pool anche nella stagione passata e contro i quali le Zebre hanno ottenuto il loro unico punto
della competizione allo Sportsground di Galway.
Tra le sei teste di serie la dea bendata ha sorteggiato dunque Tolosa ( http://www.stadetoulousain.fr/Effectif-16-EN.html ), formazione di altissimo
livello fondata nel 1907, terza nel ranking assoluto della ERC e squadra con più vittorie in Heineken Cup avendo vinto l’edizione inaugurale 1996 e
poi 2003, 2005 e 2010 ( http://www.ercrugby.com/eng/matchcentre/1903.php ). La formazione rossonera allenata da Guy Novès (
http://it.wikipedia.org/wiki/Guy_Nov%C3%A8s ) e capitanata dalla terza linea non è riuscita a qualificarsi ai quarti la scorsa stagione nonostante il
secondo posto del girone con 19 punti frutto di 4 vittorie e 2 sconfitte: uscita poi ai quarti di Amlin Cup contro i connazionali del Perpignan. Poca
fortuna anche nell’ultimo campionato francese TOP14 che ha visto Thierry Dusatutoir e compagni sconfitti nella semifinale contro il Tolone 24-9 dopo
aver concluso la stagione regolare al terzo posto con 79 punti frutto di 17 vittorie e 9 sconfitte.
Tra le formazioni inserite nella seconda fascia invece le Zebre hanno pescato gli inglesi Saracens. ( http://www.saracens.com/ ) I londinesi sono
stati semifinalisti dell’ultima edizione della coppa: dopo aver vinto il girone 1 davanti al Munster, hanno superato Ulster nei quarti ma sono stati
sconfitti tra le mura amiche di Twickenham dai futuri campioni di Tolone. Società storica del panorama inglese, fondata nel 1876, ha vinto la sua
prima Premiership nel 2011 e non ha mai sollevato alcuna coppa europea nonostante le tante campagne a cui ha preso parte. I rosso-neri inglesi hanno
inaugurato pochi mesi fa il loro nuovo impianto Allianz Park situato nel nord-ovest della capitale inglese e capace di 10000 posti a sedere attorno ad
un modernissimo campo interamente sintetico, primo di tutto il panorama professionistico inglese. La formazione guidata da Marc McCall ha chiuso in
testa la stagione regolare dell’Aviva Premiership con 77 punti frutto di 17 vittorie, 1 pareggio e solo 4 sconfitte. Nella semifinale giocata
all’Allianz Park hanno dovuto però cedere ai Northampton Saints per 27-13. ( http://www.premiershiprugby.com/matchcentre/fixtures/fixtures.php )
Squadra ben nota invece è uscita dall’urna della terza fascia, gli irlandesi del Connacht ( http://www.connachtrugby.ie/home ) che partecipano come
le Zebre alla RaboDirect PRO12. Quattro le sfide ufficiali già affrontate contro i verdi di Galway dalle Zebre che conoscono molto bene questo
avversario che non sono però mai riuscite a battere nonostante ottime prestazioni soprattutto sul suolo irlandese. Come le Zebre anche Connacht avrà
però un cambio di allenatore con Eric Elwood che ha lasciato la guida della squadra al termine della scorsa stagione a favore del samoano Pat Lam (
http://www.connachtrugby.ie/2013011283162/pat-lam-appointed-to-head-coach ), ex terza linea di Newcastle Falcons e Northapmton Sainst all’inizio
degli anni 2000. Un avversario alla portata della formazione bianconera per cercare il primo successo nella più prestigiosa competizione per club in
Europa che comincerà il secondo weekend di Ottobre con la prima delle due sfide del girone che verranno comunicate nelle prossime settimane.
Le date della Heineken Cup 2013/14
Giornata 1 11/12/13 ottobre 2013
Giornata 2 18/19/20 ottobre 2013
Giornata 3 6/7/8 dicembre 2013
Giornata 4 13/14/15 dicembre 2013
Giornata 5 10/11/12 gennaio 2014
Giornata 6 17/18/19 gennaio 2014
Quarti di finale 4/5/6 aprile 2014
Semifinali 25/26/27 aprile 2014
Finale 23/24/25 maggio 2014
I gironi della Heineken Cup 2013/14
Pool 1 Leinster Rugby, Northampton Saints, Ospreys, Castres Olympique
Pool 2 Tolone, Cardiff Blues, Glasgow Warriors, Exeter Chiefs
Pool 3 Toulouse, Saracens, Connacht Rugby, Zebre
Pool 4 ASM Clermont Auvergne, Harlequins, Scarlets, Racing Metro 92
Pool 5 Ulster Rugby, Leicester Tigers, Montpellier, Benetton Treviso
Pool 6 Munster Rugby, Perpignan, Edinburgh Rugby, Gloucester Rugby
