HEINEKEN CUP: BENETTON TREVISO vs LEICESTER TIGERS - le foto
di Redazione
10/10/2010
Benetton Treviso - Leicester Tigers (29-34) Monigo, 9 ottobre 2010 Nel primo turno di Heineken Cup 2010/2011 il Benetton Treviso cede ai campioni in carica d'Inghilterra dei Leinster Tigers a 2 minuti dalla fine di un match sempre in equilibrio. Grande partecipazione dei tifosi di entrambe le compagini ed ennesima dimostrazione della competitività dei Leoni di Treviso sulla scena europea. ... tutte le altre foto su www.marcosartori.net
Redazione