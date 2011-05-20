HEINEKEN CUP, DA DOMENICA I BIGLIETTI PER LA FINALE DEL 2012 A TWICKENHAM
di Redazione
20/05/2011
[gallery] HEINEKEN CUP: MINACCIATO IL DOMINIO INGLESE A TWICKENHAM La prossima stagione, i club inglesi della Heineken Cup potrebbero sentire la pressione quando proveranno a mantenere il dominio del loro paese che fin’ora ha sempre fornito il club vincitore in finale della Heineken Cup nello Stadio di Twickenham. L’ERC, organizzatore della Heineken Cup, ha annunciato a maggio dell’anno scorso che lo stadio della nazionale inglese accoglierà la 17a finale della Heineken Cup il weekend del 19/20 maggio 2012 e i biglietti per quest’incontro saranno in vendita da domenica 22 maggio. Prezzi dei biglietti d'ingresso per la finale a partire da £35 in vendita su www.ticketmaster.co.uke l'ingresso per un gruppo di quattro persone costerá £100. Il massimo incontro del rugby europeo per club si svolgerà per la quarta volta nello Stadio di Twickenham – e nelle precedenti tre occasioni un club della Premiership inglese ha vinto l’ambito trofeo. Iniziarono questa tendenza i finalisti di questa stagione, i Northampton Saints, battendo il Munster 9-8 nel 2000. L’allenatore dei Saints era allora l’attuale direttore generale della RFU, John Steele. La finale della Heineken Cup tornó a Twickenham nel 2004 e nel 2007. I Wasps vinsero contro Toulouse nel 2007 e tre anni dopo il loro capitano, Lawrence Dallaglio, alzó di nuovo il trofeo quando i Wasps sconfissero i Leicester Tigers 25-9. 68 441 spettatori assisterono alla finale 2000, e nel 2004 73 057 tifosi erano presenti. L’unica finale della Heineken Cup 100% inglese attrasse 81 076 spettatori, la miglior affluenza per un incontro di rugby per club. “Sarà difficile per i club inglesi reggere il confronto , ma sono sicuro che sono molto motivati dal fatto che la finale della Heineken Cup torni a Twickenham” ha detto il direttore generale dell’ERC, Derek Mc Grath. “E’ proprio incredibile pensare che quattro delle sei squadre che hanno giunto le finali svolte a Twickenham erano inglesi e, ovviamente, i Northampton Saints potrebbero essere i detentori del titolo quando inizierà la stagione 2011/12 a novembre. “Dopo aver vinto la prima finale mai giocata a Twickenham nel 2000, si ritrovano a disputare la 16a finale della Heineken Cup questo weekend nel Millennium Stadium di Cardiff. Non vediamo l’ora di vedere il Leinster affrontare i Northampton Saints nella capitale gallese. “Ma dalla prossima settimana in poi, la nostra attenzione si concentrerà sull’organizzazione della finale della Heineken Cup 2012 nello Stadio di Twickenham.” "In solo 16 edizioni, la Heineken Cup è diventata una brillante ed esaltante parte del paesaggio rugbistico. Anno dopo anno, la competizione diventa sempre più competitiva, più esaltante” ha detto il direttore generale dell’ERC, John Steele. “Siamo lieti di poter accogliere la finale 2012 nello Stadio di Twickenham, l’impianto di rugby più grande del mondo, e non vediamo l’ora di poter celebrare la finale della massima competizione del rugby europeo per club in uno stadio colmo." Biglietti finale 2012 della Heineken Cup: I biglietti saranno in vendita da domenica 22 maggio. £35, £45, £60, £75. Gruppo di quattro persone: £100 www.ticketmaster.co.uk / 0844 8472 492 (Inghilterra) +44 161 6372 693 Per più informazioni: http://www.ercrugby.com/finales2012 Le finali della Heineken Cup nello Stadio di Twickenham • La finale della Heineken Cup 2012 sará la quarta finale del torneo giocata nello Stadio di Twickenham. • Le squadre inglesi hanno vinto tutte e tre finali già giocate a Twickenham. I Northampton Saints sconfissero il Munster 9-8 nel 2000, i London Wasps vinsero 27-20 nella finale 2003 contro il Toulouse e i London Wasps vinsero la Battaglia d’Inghilterra battendo i Leicester Tigers 25-9 nel 2007. • La prima meta mai segnata da un avanti in finale della Heineken Cup fu segnata dal flanker del Munster David Wallace; fu l’unica meta dell’incontro. • Il tallonatore dei London Wasps, Raphael Ibanez, è l’unico avanti di prima e seconda linea ad aver mai segnato una meta in finale della Heineken Cup durante l’incontro con i Leicester Tigers nel 2007. • Lo Stadio di Twickenham rinnovato quattro anni fa ha una capacità di 82 000 posti. • 81 076 spettatori assisterono alla finale 2007, la miglior affluenza per un incontro di rugby per club • 68 441 tifosi assisterono alla finale 2000 nello Stadio di Twickenham e 73 057 assisterono all’esaltante finale 2004. • Le 15 finali della Heineken Cup ebbero luogo in sei stadi - Cardiff Arms Park / Millennium Stadium (1996, 1997, 2002, 2006 e 2008), Stade Lescure (1998), Lansdowne Road (1999 e 2003), Twickenham (2000, 2004 e 2007), Parc des Princes (2001), Murrayfield (2005 e 2009) e lo Stade de France (2010) • La 17a finale della Heineken Cup a Twickenham sarà il 1 214° incontro del torneo.
