di Redazione
26/07/2012
HEINEKEN CUP, DATE ED ORARI DEI PRIMI QUATTRO TURNI Roma – European Rugby Cup, ente responsabile dell’organizzazione delle coppe europee di rugby, ha ufficializzato oggi sedi, date ed orari dei calci d’inizio dell’Heineken Cup, la più importante competizione continentale per club al via nella seconda settimana di ottobre con la partecipazione, sul fronte italiano, della Benetton Treviso (Pool 2) e delle Zebre (Pool 3), la neonata franchigia di base a Parma. Alla Benetton Treviso spetterà il compito di inaugurare l’edizione 2012/13 della competizione, scendendo in campo venerdì 12 ottobre al Liberty Stadium di Swansea (ore 20.00 locali, 21 in Italia) sfidando gli Ospreys gallesi, vincitori dell’ultimo Rabodirect PRO12. Le Zebre invece faranno il proprio esordio sul più prestigioso dei palcoscenici europei il giorno dopo alle 14.35, ospitando al “XXV Aprile” di Parma gli irlandesi del Connacht. Il 20 ottobre, nel secondo turno, la Benetton Treviso riceverà al “Monigo” (ore 14.35) i Campioni di Francia dello Stade Toulosain mentre in serata le Zebre faranno visita al Biarritz Olympique, vincitore dell’Amlin Challenge Cup 2011/2012. Durissima, per entrambe le italiane, la terza giornata che l’otto dicembre chiuderà il girone d’andata della fase a gironi: le Zebre ospiteranno al XXV Aprile (ore 14.35) gli Harlequins, Campioni d’Inghilterra, mentre la Benetton Treviso (15.40 locali, 16.40 in Italia) farà visita ai Leicester Tigers di Martin Castrogiovanni, finalisti nell’ultima edizione della Premiership inglese e battuti in finale proprio dagli Harlequins. Il calendario completo dell’Heineken Cup è disponibile sul sito ufficiale della competizione www.ercrugby.com ( http://www.ercrugby.com ) Di seguito il calendario delle squadre italiane per le prime quattro giornate della fase a gironi di Heineken Cup: Swansea, Liberty Stadium – venerdì 12 ottobre, ore 20.00 (21.00 in Italia) Heineken Cup, Pool 2 – I giornata Ospreys v Benetton Treviso Parma, Stadio “XXV Aprile” - sabato 13 ottobre, ore 14.35 Heineken Cup, Pool 3 – I giornata Zebre v Connacht Treviso, Stadio “Monigo” – sabato 20 ottobre, ore 14.35 Heineken Cup, Pool 2 – II giornata Benetton Treviso v Stade Toulousain Biarritz, Parc des Sports “Aguilera” - sabato 20 ottobre, ore 19.00 Heineken Cup, Pool 3 – II giornata Biarritz Olympique v Zebre Parma, Stadio “XXV Aprile” - sabato 8 dicembre, ore 14.35 Heineken Cup, Pool 3 – III giornata Zebre v Harlequins Leicester, Welford Road – sabato 8 dicembre, ore 15.40 (16.40 in Italia) Heineken Cup, Pool 2 – III giornata Leicester Tigers v Benetton Treviso Treviso, Stadio “Monigo” – sabato 15 dicembre, ore 14.35 Heineken Cup, Pool 2 – IV giornata Benetton Treviso v Leicester Tigers Twickenham, Twickenham Stoop - sabato 15 dicembre, ore 15.00 (16.00 in Italia) Heineken Cup, Pool 3 – IV giornata Harlequins v Zebre Heineken Cup, Pool 2 – V giornata (data ed orario tbc) Stade Toulusain v Benetton Treviso Heineken Cup, Pool 3 - V giornata (data ed orario tbc) Zebre v Biarritz Olympique Heineken Cup, Pool 2 – VI giornata (data ed orario tbc) Benetton Treviso v Ospreys Heineken Cup, Pool 3 – VI giornata (data ed orario tbc) Connacht v Zebre Andrea Cimbrico Media Manager Federazione Italiana Rugby Stadio Olimpico - Curva Nord Foro Italico 00194-Roma tel. +39.06.45.21.31.14 fax +39.06.45.21.31.87 mob. +39.320.78.77.687 @ [email protected] ( mailto:[email protected] ) @ [email protected] ( mailto:[email protected] ) Skype: andreacimbrico MSN: [email protected] ( mailto:[email protected] ) Web: www.federugby.it Facebook FIR: facebook.com/Federugby ( http://www.federugby.it/facebook.com/Federugby ) Facebook: facebook.com/acimbrico ( http://www.facebook.com/acimbrico ) [SUBSCRIPTIONS]
Redazione