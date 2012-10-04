Home Senza categoria HEINEKEN CUP ED AMLIN CHALLENGE, LUNEDI' LA PRESENTAZIONE A ROMA

HEINEKEN CUP ED AMLIN CHALLENGE, LUNEDI' LA PRESENTAZIONE A ROMA

di Redazione 04/10/2012

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

HEINEKEN CUP ED AMLIN CHALLENGE, LUNEDI’ LA PRESENTAZIONE A ROMA VENERDI’ SU SKY SPORT OSPREYS v BENETTON, SABATO ZEBRE v CONNACHT Roma – Primo lancio italiano per le Coppe Europee: lunedì 8 ottobre a partire dalle ore 12.00, presso il Circolo del Tennis del Foro Italico di Roma, il Presidente della FIR Alfredo Gavazzi, il Presidente dell’ERC Jean-Pierre Lux ed il Chief Executive Officer Derek McGrath presenteranno l’edizione 2012/13 dell’Heineken Cup e dell’Amlin Challenge Cup al via nel prossimo fine settimana. All’appuntamento saranno presenti i tecnici e capitani delle sei portabandiera italiane sulla scena delle grandi competizioni continentali per club: Benetton Treviso con coach Franco Smith e capitan Antonio Pavanello e Zebre Rugby con il DG Roberto Manghi ed il capitano Marco Bortolami costituiranno la rappresentanza italiana in Heineken Cup mentre per le quattro squadre dell’Eccellenza impegnate in Amlin Challenge Cup interverranno Andrea Cavinato e Paul Griffen per il Cammi Calvisano Campione d’Italia, l’ex skipper azzurro Andrea De Rossi e Pino Patelli per gli Estra I Cavalieri Prato, coach Umberto Casellato ed il vice-capitano Andrea Ceccato per il Marchiol Mogliano ed infine il tecnico Paul Roux ed il capitano Luke Mahoney per la Vea-FemiCZ Rovigo Delta. Nel fine settimana del 12-14 ottobre, dopo la presentazione nella Capitale, si inizierà a fare sul serio con il primo turno delle Coppe Europee: in Heineken Cup la Benetton Treviso farà visita agli Ospreys gallesi venerdì sera alle 21.00 italiane mentre le Zebre esordiranno in casa, il giorno dopo alle 14.35, contro gli irlandesi del Connacht. In Amlin Challenge, esordio esterno sia per gli Estra I Cavalieri Prato venerdì sera alle 19.30 contro il Grenoble neopromosso in Top14, che per il Marchiol Mogliano, al debutto assoluto in coppa, ospite alle 20.00 di venerdì del Bayonne. Sabato alle 15.00 al “Battaglini” il Rovigo ospita il Perpignan, mentre alle 19.00 i Campioni d’Italia del Cammi Calvisano celebrano il ritorno in Europa ricevendo l’Agen. Sky Sport Italia, proprietaria dei diritti delle Coppe Europee nel nostro Paese, trasmetterà in diretta quattro incontri del primo turno di Heineken Cup con il seguente palinsesto (orari secondo il fuso orario italiano): Venerdì 12 ottobre – ore 21.00 – diretta Sky Sport 3 Ospreys v Benetton Treviso Sabato 13 ottobre – ore 14.35 – diretta Sky Sport Extra Zebre Rugby v Connacht Sabato 13 ottobre – ore 19.00 – diretta Sky Sport 2 Harlequins v Biarritz Domenica 14 ottobre – ore 16.00 – diretta Sky Sport 3 Stade Toulousain v Leicester Tigers

Condividi Facebook Twitter Whatsapp