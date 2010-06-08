Home Federazione Italiana Rugby Heineken Cup: i gironi

di Redazione 08/06/2010

Si è svolta questa oggi al Millennium Stadium di Cardiff, che ospiterà la finale nel week-end del prossimo 21/22 maggio, il sorteggio dei gironi di prima fase dell’Heineken Cup 2010/2011. Gli Aironi Rugby sono stati inseriti nella Pool 4, dove troveranno il Biarritz finalista dell’ultima edizione, gli inglesi del Bath e gli irlandesi dell’Ulster. Benetton Treviso, sorteggiata nella Pool 5, troverà invece i Campioni d’Inghilterra dei Leicester Tigers, gli Scarlets gallesi ed i vice-campioni di Francia del Perpignan. Pool 1: Cardiff Blues, Northampton Saints, Edinburgh, Castres Olympique Pool 2: Leinster, ASM Clermont Auvergne, Saracens, Racing Metro Pool 3: Munster, Ospreys, London, Irish, Toulon Pool 4: Biarritz Olympique – Pays Basque, Bath Rugby, Ulster, Aironi Rugby Pool 5: Leicester Tigers, Scarlets, Perpignan, Benetton Treviso Pool 6: Stade Toulousain, London Wasps, Glasgow Warriors, Newport-Gwent Dragons

