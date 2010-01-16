Home Senza categoria Heineken Cup. Round 5. Montepaschi Viadana si inchina ancora ai Tigers

Heineken Cup. Round 5. Montepaschi Viadana si inchina ancora ai Tigers

di Redazione 16/01/2010

Leicester Tigers vs Montepaschi Viadana 47- 8 Marcatori: 5’ m Hipkiss tr Flood, 8’ cp Law, 20’ m Woods tr Flood, 32’ m Flood tr Flood, 34’ m Hamilton tr Flood, 39’ m Hamilton tr Flood. 55’ m Canavosio, 70’ m Hipkiss tr Vesty, 73’ m Mauger Leicester Tigers: 15 Hamilton (58’ Murphy), 14 Tuilagi, 13 Hipkiss, 12 Vesty, 11 Tuqiri, 10 Flodd (52’ Mauger), 9 Youngs (55’ Grindall); 1 Ayerza (68’ Stankovich), 2 Chuter, 3 Cole (56’ White), 4 Deacon (Capt.), 5 Parling (58’ Moody), 6 Croft (26’ Newby), 7 Woods, 8 Crane Non entrati: Davis. All. Richard Cockerill. Montepaschi Viadana:15 Law, 14 Pratichetti, 13 Cox, 12 Johansson, 11 Sepe (42’ Pace), 10 Hola, 9 Canavosio ( 60’ Wilson) , 1 Sciamanna (60’ Cagna), 2 Ferraro (Capt.)(66’ Santamaria), 3 Garcia (71’ Milani), 4 Del Fava, 5 Hohneck, 6 Persico, 7 Benatti (56’ Birchall), 8 Erasmus (52’ Krause). Non entrati: 19 Furno. All.: Franco Bernini Arbitro: James Jones (Galles) Note: p.t. 35-3. Spettatori 21.725. Ammoniti: 48’ Law. Calci: Flood tr 5/5 (10 punti), Vesty tr 1/2 (2 punti), Law cp 1/3 (3 punti), Hola tr 0/1. Man of the match: Toby Flood (Leicester Tigers) LEICESTER – Montepaschi Viadana esce sconfitto dal Welford Road di Leicester, piegato dai fortissimi Tiger, ma comunque a testa alta non fosse altro per aver evitato una debacle che alla fine dei primi quaranta minuti sembrava inevitabile. Troppa la differenza tecnica tra le due compagini con i padroni di casa motivati al massimo per portare a casa cinque punti fondamentali per la classifica e messi in campo da coach Cockerill con il XV migliore possibile. Viadana per contro abituato ai ritmi melensi del campionato nostrano è apparso subito in difficoltà nell’ uno contro uno, nel recupero dei palloni ed anche in sofferenza contro la prima linea più forte della Premiership Inglese, seppur priva di Castrogiovanni. Dopo venti minuti due mete subite da Viadana senza che Leicester avesse creato superiorità numerica in attacco, ma solo grazie alle capacità dei sui tanti campioni non lasciavano presagire nulla di buono, ed infatti dopo la parentesi di tre tentativi al piede di Law, di cui solo uno a segno, i padroni di casa colpivano ancora con altre tre segnature tra cui una doppietta di Hamilton. La ripresa, invece mostrava un Viadana con maggior spirito di sacrificio, una attitudine più combattiva in mischia e sui punti di incontro, con la rimessa laterale sempre gestita al meglio ed un Leicester che finiva per scontrarsi regolarmente contro il muro difensivo di Viadana. Addirittura commovente la priva difensiva giallonera capace con un uomo in meno (giallo a Law) di ricacciare indietro i veementi attacchi dei Tigers ed andare a trovare con astuzia anche la via della meta con Canavosio lesto a recuperare l’ovale sulla fascia laterale per poi marcare sulla bandierina. Fatale la reazione di Leicester nei minuti finali che portava ad altre due marcature firmate da Hipkis, doppietta anche per lui, e Mauger, ma Viadana finiva il match in attacco contendendo ogni pallone agli avversari e meritando anche gli applausi degli oltre 21.000 presenti. Luigi Malaspada. A fine match coach Franco Bernini ha dichiarato: “Alla fine mi accontento della prestazione dei ragazzi che, se si eccettua il primo tempo, hanno saputo soffrire ed organizzare una buona difesa. Sappiamo che le squadre inglesi non ti perdonano ed appena possono ti rifilano gli ottanta punti, merito nostro se cò non è accaduto. Certo, come al solito alcune mete dei Tigers le potevamo evitare con una maggiore attenzione, ma penso che il problema principale sia costituito ancora dall’ eccessivo gap tecnico che separa il nostro rugby da quello anglosassone. Mi auguro che almeno allo “Zaffanella” Viadana possa mettere in difficoltà il Clermont Auvergne che da squadra transalpina potrebbe soffrire la nostra aggressività”.

