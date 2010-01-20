Loading...

Heineken Cup. Round 6. Il XV dell' Mps Viadana

20/01/2010

Si avvicina il tempo dell’ ultimo atto della fase preliminare dell’ Heineken Cup per Montepaschi Viadana chiamata ad ospitare allo “Zaffanella” il Clermont Auvergne. La squadra di Bernini ormai fuori dai giochi nella Poule 3 dovrà contrastare i fuoriclasse francesi, attualmente leader del Top 14 ed in corsa per i quarti di finale dell’ Heineken Cup. Una questione di orgoglio per i gialloneri intenzionati più che mani a congedarsi nel migliore dei modi dal proprio pubblico, magari provando a togliere il poco onorevole zero in classifica. Per l’ occasione sono tornati a disposizione dell’ allenatore viadanese i nazionali Kaine Robertson, Josh Sole e Quintin Geldenhuys, di questi solo Robertson partirà titolare rilevando il posto di Michele Sepe. Per il resto sostanzialmente invariato il XV che scenderà in campo sabato, kick off alle 14 e 35. Il XV dell’ Mps Viadana:15 Garry Law, 14 Kaine Robertson, 13 Sam Cox, 12 Lloyd Johansson, 11 Matteo Pratichetti, 10 Pierre Hola, 9 Pablo Canavosio, 1 Plinio Sciamanna , 2 Luigi Ferraro (Cap.), 3 Julio Garcia, 4 Carlo Del Fava, 5 Sean Hohneck, 6 Aaron Persico , 7 Andrea Benatti, 8 Jaco Erasmus. A disp: 16 Roberto Santamaria, 17 Luigi Milani, 18 Mattia Cagna, 19 Quintin Geldenhuys, 20 Josh Sole, 21 Andrea Brancoli, 22 Michael Wilson, 23 Samuele Pace. All.: Franco Bernini

