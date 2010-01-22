Home Senza categoria Heineken Cup. Round 6. Su il sipario per Montepaschi Viadana vs Clermont Auvergne

Heineken Cup. Round 6. Su il sipario per Montepaschi Viadana vs Clermont Auvergne

di Redazione 22/01/2010

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

Si alza il sipario sull’ ultimo atto della fase preliminare dell’ Heineken Cup con la Montepaschi Viadana chiamata a fare da coprotagonista allo “Zaffanella” assieme ai transalpini del Clermont Auvergne. La squadra di Bernini ormai fuori dai giochi nella Poule 3 dovrà contrastare i fuoriclasse francesi, attualmente leader del Top 14 ed in corsa per i quarti di finale dell’ Heineken Cup. Una questione di orgoglio per i gialloneri intenzionati più che mani a congedarsi nel migliore dei modi dal proprio pubblico, magari provando a togliere il poco onorevole zero in classifica. Per l’ occasione sono tornati a disposizione dell’ allenatore viadanese i nazionali Kaine Robertson, Josh Sole e Quintin Geldenhuys, di questi solo Robertson partirà titolare rilevando il posto di Michele Sepe. Fiducia, quindi alla coppia mediana composta da Hola e Canavosio, quest’ ultimo fresco di convocazione nella Nazionale A di Guidi. Assolutamente invariata la mischia che certo non ha sfigurato a Leicester e che sarà supportata in caso di necessità da una panchina di qualità dove sono inseriti i nazionali Geldenhuys e Sole. I francesi, dal canto loro non considerano certo una formalità il match di Viadana tanto che coac Vern Cotter ha deciso di apportare solo due cambiamenti nella formazione che sette giorni fa ha annichilito gli Ospreys: Gonzalo Canale prenderà il posto di Seremaia Bai nei tre quarti, mentre in seconda linea Julien Pierre sostituirà Thibaut Privat per rafforzare un reparto di mischia comunque di valore assoluto. Si giocherà con temperature di poco sopra lo zero sul terreno dello Zaffanella opportunamente protetto da mercoledì mattina con teli speciali che evitino il pericolo del gelo. A diffondere lo spettacolo del campo ci sarà Sky e la francese Canal+, due le radio transalpine che copriranno l’ evento in diretta e cioè Fnr e Tmc France. Infine saranno 15 i giornalisti accreditati ed una decina i fotografi. Luigi Malaspada. Stadio “Zaffanella”, kick off 14:35 Montepaschi Viadana:15 Garry Law, 14 Kaine Robertson, 13 Sam Cox, 12 Lloyd Johansson, 11 Matteo Pratichetti, 10 Pierre Hola, 9 Pablo Canavosio, 1 Plinio Sciamanna , 2 Luigi Ferraro (Cap.), 3 Julio Garcia, 4 Carlo Del Fava, 5 Sean Hohneck, 6 Aaron Persico , 7 Andrea Benatti, 8 Jaco Erasmus. A disp: 16 Roberto Santamaria, 17 Luigi Milani, 18 Mattia Cagna, 19 Quintin Geldenhuys, 20 Gareth Krause , 21 Andrea Brancoli, 22 Josh Sole, 23 Samuele Pace. All.: Franco Bernini Clermont Auvergne: 15 Anthony Floch, 14 Napolioni Nalaga, 13 Aurélien Rougerie (Capt.), 12 Gonzalo Canale , 11 Julien Malzieu, 10 Brock James, 9 Morgan Parra, 1 Thomas Domingo, 2 Mario Ledesma, 3 Davit Zirakashvili, 4 Julien Pierre, 5 Thibaut Privat, 6 Jamie Cudmore, 7 Alexandre Lapandry, 8 Julien Bonnaire A disp. :, 16 Willie Wepener, 17 Lionel Faure, 18 Martin Scelzo, 19 Elvis Vermeulen., 20 Alexandre Audebert, 21 Kevin Senio, 22 Tasesa Lavea, 23 Brent Russell. All.: Vern Cotter. Arbitro: Andrew Small (Eng)

Condividi Facebook Twitter Whatsapp