Hickey alla corte di De Marigny e Prestera

di Redazione 15/07/2010

Eogan Hickey, irlandese di 28 anni, 185 cm per 94 kg, apertura, ma in grado di giocare anche estremo, è il nuovo tassello che il GranDucato Parma Rugby inserisce nella sua rosa. Arriva in Italia dopo aver disputato la scorsa stagione con la maglia dei London Wasps, con i quali ha totalizzato 12 presenze. Hickey è un mediano di apertura di qualità, preciso al piede e con molta esperienza ad alto livello maturata in Magners League e in Guinness Premiership. Prima di approdare ai Wasps ha vestito la maglia dei London Irish per due anni collezionando 107 punti in 25 apparizioni. Ha inoltre indossato la casacca delle nazionali giovanili irlandesi, dell’Irlanda Under 21 e dell’Irlanda A. «Eogan è un giocatore di esperienza, che ha giocato molto in Guinness Premiership, il campionato più competitivo dell’emisfero nord», ha dichiarato il Direttore Sportivo del GranDucato Parma Rugby Giuseppe Buraldi, «l’abbiamo visto in azione a Roma in Challenge Cup, partita in cui ha segnato 17 punti, e siamo certi sarà un elemento molto importante per noi. È molto bravo nel gioco al piede, sia di spostamento che dalla piazzola, qualità molto importanti nel rugby moderno». Roland De Marigny, capo allenatore del GranDucato Parma Rugby, si aspetta grandi cose da Eogan Hickey: «il suo curriculum parla da solo, Leinster, Munster, London Irish e London Wasps, tutte squadre di primissimo livello. È un atleta di qualità con molta esperienza che ci dà sicurezza e tranquillità in due ruoli chiave quali mediano di aperture ed estremo e che va a completare un gruppo già buono». Scheda Giocatore Età: 28 Data di Nascita: 29 novembre 1981 Altezza: 185 cm Peso: 94 kg Ruolo: Mediano d’Apertura Carriera Sportiva: 2009-2010: London Wasps 2007-2009: London Irish 2006-2007: Munster 2005-2006: Leinster

