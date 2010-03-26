Hong Kong Sevens, Italia-Samoa 12-40
di Redazione
26/03/2010
Esordio difficile, come da pronostico, per la Nazionale Italiana Seven nella prima partita del Torneo di Hong Kong, sesta tappa delle IRB Sevens World Series. Contro Samoa, squadra in piena corsa per la vittoria finale del circuito, gli Azzurri di Marco De Rossi hanno tenuto il campo nella prima frazione di gioco, reagendo con una meta di Riccardo Pavan alle due marcature realizzate dagli isolani. Nella ripresa, la maggiore consistenza della formazione samoana ha avuto la meglio e sono arrivate tre marcature in pochi minuti che hanno aumentato il divario sino al 33-7. Poi, nel finale, una seconda meta azzurra – questa volta a firma dell’area rodigina Andrea Bacchetti – e l’ultima delle sei mete samoane hanno fissato lo score finale sul 40-12. Domani l’Italia concluderà gli impegni della prima fase affrontando l’Argentina (ore 10.30, 3.30 in Italia) e la Russia Campione d’Europa (14.54 locali, 7.54 in Italia). Maggio informazioni sulla tappa di Hong Kong delle IRB Sevens World Series al seguente indirizzo: http://www.irb.com/irbsevens/edition=5/index.html Hong Kong, venerdì 26 marzo IRB Sevens World Series, I turno, I giornata SAMOA v ITALIA 40-12 Marcatori: p.t. 1’ m. Otto (5-0); 3’ m. Treviranus tr. Lui (12-0); 7’ m. Pavan R. tr. Onori (12-7); s.t. 1’ m. Pesamino tr. Lui (19-7); 2’ m. Treviranus tr. Lui (26-7); 3’ m. Mai tr. Lui (33-7); 4’ m. Bacchetti (33-12); 6’ m. Mikaele tr. Lui (40-12) Samoa: Treviranus, Mikaele, Fa’osiliva, Mai, Lui, Pesamino, Otto altri entrati: Fa’aluga, Tupou, Chan Tung, Italia: Bortolussi, Mariani, Onori, Bertetti, Bacchetti, Pavan R., Birchall altri entrati: Varani, Sepe M., Majstostoric Arbitro: Hirabayashi (Giappone) @Andrea Cimbrico | FIR
Articolo Precedente
La formazione della Femi-Cz Rugby Rovigo contro la Futura Park Rugby Roma
Articolo Successivo
Antcipata a sabato 27 Rugby Banco di Brescia - Vibu Noceto
Redazione