I 26 convocati per il Sudafrica
di Redazione
17/05/2010
Nick Mallett, Commissario Tecnico della Nazionale Italiana Rugby, ha ufficializzato oggi la lista dei ventisei atleti convocati per il tour estivo in Sudafrica. Per il doppio confronto con gli Springboks campioni del mondo, il 19 giugno a Witbank ed il 26 giugno ad East London, il CT conferma in larga parte il gruppo già protagonista dell’ultimo RBS 6 Nazioni, nel quale ritorna con i gradi di capitano il numero otto dello Stade Francais Sergio Parisse, recuperato dal grave infortunio riportato in novembre al legamento crociato anteriore destro. Rientra nel gruppo anche il mediano di mischia Simon Picone, visto in campo al 6 Nazioni solo in occasione del match inaugurale al Croke Park contro l’Irlanda e poi fermato da una serie di problemi fisici, mentre l’unico atleta non utilizzato nel Torneo a partire per il Sudafrica – oltre a Parisse – sarà l’ala dell’MPS Viadana Michele Sepe, che torna così in Nazionale quattro anni dopo il tour in Giappone ed Isole Fiji nel corso del quale, ancora diciannovenne, collezionò i suoi unici due caps internazionali. La Nazionale Italiana Rugby si radunerà a Roma, presso il Park Hotel “La Borghesiana”, domenica 6 giugno alle ore 18.00 La partenza per il Sudafrica è prevista nella serata di domenica 13. I due test-match del tour Sudafricano verranno trasmessi in diretta, in esclusiva per l’Italia, da Sky Sport 2. Questa la lista dei convocati per il tour estivo in Sudafrica:
- Sergio PARISSE (Stade Francais, 67 caps) – capitano/n.8
- Matias AGUERO (Saracens, 17 caps) - pilone
- Mauro BERGAMASCO (Stade Francais, 84 caps) - flanker
- Mirco BERGAMASCO (Stade Francais, 71 caps) – centro/ala
- Riccardo BOCCHINO (Femi-CZ Rovigo, 3 caps)* - apertura/mediano di mischia
- Marco BORTOLAMI (Gloucester RFC, 82 caps) – seconda linea
- Gonzalo CANALE (Clermont-Auvergne, 56 caps) – centro/ala
- Martin CASTROGIOVANNI (Leicester Tigers, 67 caps) - pilone
- Lorenzo CITTADINI (Benetton Treviso, 1 cap) - pilone
- Carlo Antonio DEL FAVA (MPS Viadana, 44 caps) – seconda linea
- Paul DERBYSHIRE (Petrarca Padova, 3 caps) - flanker
- Quintin GELDENHUYS (MPS Viadana, 11 caps) – seconda linea
- Leonardo GHIRALDINI (Benetton Treviso, 29 caps) - tallonatore
- Craig GOWER (Bayonne, 11 caps) – apertura/centro
- Andrea MASI (Racing Metro Paris, 50 caps) – utility back
- Luke MCLEAN (Benetton Treviso, 19 caps) – estremo/apertura
- Fabio ONGARO (Saracens, 69 caps) - tallonatore
- Salvatore PERUGINI (Bayonne, 71 caps) - pilone
- Simon PICONE (Benetton Treviso, 21 caps) – mediano di mischia
- Matteo PRATICHETTI (MPS Viadana, 21 caps) – centro/ala
- Kaine Paul ROBERTSON (MPS Viadana, 46 caps) - ala
- Michele SEPE (MPS Viadana, 2 caps) - ala
- Josh SOLE (MPS Viadana, 46 caps) – flanker/n.8
- Tito TEBALDI (Plusvalore Gran Parma, 11 caps) – mediano di mischia
- Manoa VOSAWAI (Banca Monte Parma, 6 caps) – flanker/n.8
- Alessandro ZANNI (Benetton Treviso, 42 caps) – flanker/n.8
