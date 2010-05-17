I 26 convocati per il Sudafrica

Sergio PARISSE (Stade Francais, 67 caps) – capitano/n.8

Matias AGUERO (Saracens, 17 caps) - pilone

Mauro BERGAMASCO (Stade Francais, 84 caps) - flanker

Mirco BERGAMASCO (Stade Francais, 71 caps) – centro/ala

Riccardo BOCCHINO (Femi-CZ Rovigo, 3 caps)* - apertura/mediano di mischia

Marco BORTOLAMI (Gloucester RFC, 82 caps) – seconda linea

Gonzalo CANALE (Clermont-Auvergne, 56 caps) – centro/ala

Martin CASTROGIOVANNI (Leicester Tigers, 67 caps) - pilone

Lorenzo CITTADINI (Benetton Treviso, 1 cap) - pilone

Carlo Antonio DEL FAVA (MPS Viadana, 44 caps) – seconda linea

Paul DERBYSHIRE (Petrarca Padova, 3 caps) - flanker

Quintin GELDENHUYS (MPS Viadana, 11 caps) – seconda linea

Leonardo GHIRALDINI (Benetton Treviso, 29 caps) - tallonatore

Craig GOWER (Bayonne, 11 caps) – apertura/centro

Andrea MASI (Racing Metro Paris, 50 caps) – utility back

Luke MCLEAN (Benetton Treviso, 19 caps) – estremo/apertura

Fabio ONGARO (Saracens, 69 caps) - tallonatore

Salvatore PERUGINI (Bayonne, 71 caps) - pilone

Simon PICONE (Benetton Treviso, 21 caps) – mediano di mischia

Matteo PRATICHETTI (MPS Viadana, 21 caps) – centro/ala

Kaine Paul ROBERTSON (MPS Viadana, 46 caps) - ala

Michele SEPE (MPS Viadana, 2 caps) - ala

Josh SOLE (MPS Viadana, 46 caps) – flanker/n.8

Tito TEBALDI (Plusvalore Gran Parma, 11 caps) – mediano di mischia

Manoa VOSAWAI (Banca Monte Parma, 6 caps) – flanker/n.8

Alessandro ZANNI (Benetton Treviso, 42 caps) – flanker/n.8

Nick Mallett, Commissario Tecnico della Nazionale Italiana Rugby, ha. Per il doppio confronto con gli Springboks campioni del mondo, il 19 giugno a Witbank ed il 26 giugno ad East London, il CT conferma in larga parte il gruppo già protagonista dell’ultimo RBS 6 Nazioni,, recuperato dal grave infortunio riportato in novembre al legamento crociato anteriore destro. Rientra nel gruppo anche il mediano di mischia Simon Picone, visto in campo al 6 Nazioni solo in occasione del match inaugurale al Croke Park contro l’Irlanda e poi fermato da una serie di problemi fisici, mentre l’unico atleta non utilizzato nel Torneo a partire per il Sudafrica – oltre a Parisse – sarà l’ala dell’MPS Viadana Michele Sepe, che torna così in Nazionale quattro anni dopo il tour in Giappone ed Isole Fiji nel corso del quale, ancora diciannovenne, collezionò i suoi unici due caps internazionali.La partenza per il Sudafrica è prevista nella serata di domenica 13. I due test-match del tour Sudafricano verranno trasmessi in diretta, in esclusiva per l’Italia, da Sky Sport 2. Questa la lista dei convocati per il tour estivo in Sudafrica:*è/è stato membro dell'Accademia FIR "Ivan Francescato”