I 30 Azzurri di Mallett contro la Scozia

Nick Mallett, Commissario Tecnico della Nazionale Italiana Rugby, ha convocato trenta giocatori per il raduno di preparazione al test-match contro la Scozia, in calendario sabato 27 febbraio allo Stadio Flaminio di Romae valido per la terza giornata dell’RBS 6 Nazioni 2010. Confermati i ventiquattro atleti scelti per la partita di domenica scorsa contro l’Inghilterra, rientra nel gruppo il seconda linea dell’MPS Viadana Carlo Antonio Del Fava, sottoposto venerdì 12 a Milano, dal Prof. Piero Volpi, ad intervento chirurgico in artroscopia per l’asportazione di un frammento del menisco mediale destro. Convocati inoltre i flanker del Banca Monte Parma Manoa Vosawai e Simone Favaro, i trequarti dell’MPS Viadana Michele Sepe e Matteo Pratichetti e l’estremo della Futura Park Rugby Roma Paolo Buso, che torna con la Nazionale Maggiore a due anni dal suo unico cap conquistato al Millennium Stadium di Cardiff contro il Galles il 23 febbraio del 2008. La Nazionale si radunerà domenica 21 febbraio presso il Park Hotel “La Borghesiana” di Roma e, nella giornata di martedì 23, la rosa di atleti verrà ridotta a ventiquattro in vista dell’annuncio della formazione titolare da opporre alla Scozia, previsto per giovedì mattina. Questi i convocati: Matias AGUERO (Saracens, 14 caps) Mauro BERGAMASCO (Stade Francais, 81 caps) Mirco BERGAMASCO (Stade Francais, 68 caps) Valerio BERNABO' (Futura Park Rugby Roma, 13 caps) Riccardo BOCCHINO (Femi-CZ Rovigo, 1 cap)* Marco BORTOLAMI (Gloucester RFC, 79 caps) Paolo BUSO (Futura Park Rugby Roma, 1 cap) Gonzalo CANALE (Clermont-Auvergne, 53 caps) Pablo CANAVOSIO (MPS Viadana, 27 caps) Martin CASTROGIOVANNI (Leicester Tigers, 64 caps) Lorenzo CITTADINI (Benetton Treviso, 1 cap) Carlo Antonio DEL FAVA (MPS Viadana, 42 caps) Paul DERBYSHIRE (Petrarca Padova, 2 caps) Simone FAVARO (Banca Monte Parma, 5 caps)* Gonzalo GARCIA (Benetton Treviso, 15 caps) Quintin GELDENHUYS (MPS Viadana, 8 caps) Leonardo GHIRALDINI (Benetton Treviso, 26 caps) - capitano Craig GOWER (Bayonne, 8 caps) Andrea MASI (Racing Metro Paris, 48 caps) Luke McLEAN (Benetton Treviso, 16 caps) Fabio ONGARO (Saracens, 66 caps) Salvatore PERUGINI (Bayonne, 68 caps) Matteo PRATICHETTI (MPS Viadana, 20 caps) Kaine Paul ROBERTSON (MPS Viadana, 43 caps) Michele SEPE (MPS Viadana, 2 caps) Alberto SGARBI (Benetton Treviso, 5 caps) Josh SOLE (MPS Viadana, 43 caps) Tito TEBALDI (Plusvalore Gran Parma, 8 caps) Manoa VOSAWAI (Banca Monte Parma, 5 caps) Alessandro ZANNI (Benetton Treviso, 39 caps) *è/è stato membro dell'Accademia FIR "Ivan Francescato”

@Andrea Cimbrico | FIR