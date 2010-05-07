Home Senza categoria I Bersaglieri in trasferta a Prato per il secondo posto

di Redazione 07/05/2010

Ultima giornata di campionato per la Femi-Cz Rugby Rovigo che domani (sabato 8 maggio) sarà impegnata nella trasferta di Prato, forte della qualificazione ai play off già ottenuta con un turno di anticipo sconfiggendo il Petrarca Padova, avversario diretto. Il Consiag I Cavalieri Prato, dal canto suo, è a un solo punto di distanza in classifica dal Petrarca ed è ancora in lotta per conquistare l’ultimo posto utile per disputare i play off. Non sarà, quindi, una partita facile quella dei Bersaglieri, che non si sono certo adagiati sugli allori e, anzi, vogliono tornare dalla toscana con una vittoria per sperare di conquistare il secondo posto in classifica ai danni del Viadana, che ospita il Padova. Il tecnico rossoblu Umberto Casellato deve però fare i conti con assenze importanti, come quella del mediano di mischia Legora, per sostituirlo Stefan Basson sarà spostato numero 9. Mal’alenatore può contare anche su alcuni recuperi, come quello di Niccolò Badocchi e i rientri di Andrea Bacchetti, in campo dal primo minuto, e Rik Dolcetto. Al termine dell’allenamento di rifinitura l’allenatore ha scelto i XV che scenderanno in campo dal primo minuto: 15 Pablo CALANCHINI; 14 Andrea BACCHETTI, 13 Andrea PRATICHETTI, 12 Gabriel PIZARRO, 11 Marcello DE GASPARI; 10 German BUSTOS, 9 Stefan BASSON; 8 Alejandro ABADIE, 7 Schalk VAN DER MERWE, 6 Edoardo LUBIAN, 5 Mark BURMAN, 4 Tommaso REATO, 3 Massimiliano RAVALLE, 2 Luke MAHONEY, 1 Andrea DE MARCHI. A disposizione resteranno: 16 Flavio DAMIANO, 17 Giovanni BOCCALON, 18 Niccolò BADOCCHI, 19 BARION, 20 Emmanuel PELLEGRINI, 21 Riccardo BOCCHINO, 22 Andrea SARTORETTO, 23 Rik DOLCETTO. Chiaro l’obiettivo della società con il direttore sportivo Andrea Scanavacca che dichiara: “Andiamo a Prato con la miglior formazione possibile perché vogliamo continuare a vincere, in modo da mantenere la giusta mentalità in vista dei play off, aspirando con convinzione al secondo posto che ci permetterebbe di giocare la semifinale di ritorno davanti al nostro pubblico”. “Inoltre - conclude Scanavacca - senza voler togliere nulla al Prato siamo convinti che il Veneto meriti di avere tre squadre qualificate per i play off”. Calcio d’inzio alle 16 allo stadio Chersoni di Prato, dirige l’incontro l’arbitro De Santis di Roma, coadiuvato dai guardalinee Damasco di Napoli e Pier’Antoni di Roma; quarto uomo Lorenzi di Pistoia. Il match sarà trasmesso in diretta sul sito web www.raisport.rai.it e in differita alle 22 su RaiSportPiù.

