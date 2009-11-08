Home Senza categoria I Bersaglieri tornano al lavoro

di Redazione 08/11/2009

ROVIGO – La Femi Cz Rugby Rovigo torna al lavoro. Riprende lunedì 9 novembre la preparazione dei Bersaglieri. Dopo la settimana di riposo concessa a tutti per permettere di rifiatare questa mattina il gruppo ricomincerà ad allenarsi in vista del derby col Petrarca Padova del prossimo 29 novembre. Una settimana di stop concessa ai giocatori dopo le prime sette giornate di un campionato molto intenso, e che si preannuncia ancora combattuto, approfittando della pausa di tre settimane del campionato dovuta agli impegni della Nazionale. E proprio con la Nazionale di Mallett si sta allenando da ieri a Tirrenia Tommaso Reato, in vista del test match con la Nuova Zelanda; mentre Andrea Bacchetti, Andrea Pratichetti e Riccardo Bocchino sono in raduno con la nazionale A per preparare la sfida alla Romania. I Bersaglieri azzurri, quindi, non potranno lavorare col gruppo che lunedì mattina sarà impegnato sotto i tendoni del Tennis Club di viale Tre Martiri per i test aerobici, a cui seguirà una seduta in palestra. Nel pomeriggio si torna tutti sul terreno del Battaglini, e si inizierà a fare sul serio. Riprende ad allenarsi con i compagni il pilone Rik Dolcetto, fermo da inizio ottobre a causa della frattura al malleolo del piede destro rimediata nel match casalingo col Viadana. Martedì mattina ancora seduta in palestra, il pomeriggio invece i Bersaglieri ospiteranno al Battaglini la Zhermack Badia per una seduta di allenamento congiunta che permetterà a entrambe le squadre di allenare al meglio il pacchetto di mischia e provare nuovi schemi. Mercoledì una giornata di riposo per tutti in vista di un giovedì abbastanza impegnativo: mattinata tra corse e palestra, mentre nel pomeriggio saranno i rossoblu ad andare in trasferta a Badia per una nuova seduta di allenamento congiunto con la Zhermak. La settimana di lavoro si chiude venerdì nello stesso modo in cui era iniziata: palestra al mattino e allenamento in campo il pomeriggio. Weekend libero e tutti davanti alla tv per fare il tifo per la Nazionale

