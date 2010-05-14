Home Senza categoria I biglietti per la semifinale Mps Viadana vs Femi-Cz Rugby Rovigo vanno a ruba

di Redazione 14/05/2010

Cresce la febbre da semifinale tra i tifosi della Femi-Cz Rugby Rovigo. I supporters rossoblu hanno scelto di ‘invadere’ in massa lo stadio Zaffanella di Viadana per sostenere al meglio i Bersaglieri nella difficile sfida play off, per questo i 750 biglietti messi a disposizione della società sono andati a ruba. Dopo aver esaurito i primi 500 messi in vendita ora sono finiti anche i successivi 250 sono finiti nel giro di un paio di giorni. Ma tutti i tifosi che sono rimasti privi di tagliando non devono disperare, la Femi-Cz Rugby Rovigo, infatti, è riuscita a ottenere la possibilità di emettere direttamente i biglietti per la partita. Tutti coloro che vogliono acquistare i tagliandi possono, quindi, recarsi alla segreteria dello stadio Mario Battaglini, sopra la tribuna ovest, lato viale Alfieri, tutti i giorni dalle 10 alle 18. Il costo di ogni biglietto sarà di 10 euro più un euro di diritto di prevendita. Quindi il costo di ogni biglietto sarà di 11 euro. Tutti a Viadana, quindi, per sostenere la squadra nel momento più importante della stagione dell’ultimo campionato Super 10, tutti insieme per provare a entrare ancora una volta nella storia. Sono già in vendita, sempre alla segreteria dello stadio, sul sito web www.bookingshow.com e in tutti i punti vendita bookingshow anche i biglietti per la semifinale di ritorno che si giocherà allo stadio Mario Battaglini di Rovigo domenica 23 maggio.

