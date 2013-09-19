Home Senza categoria I CAMPIONI D'ITALIA RICEVONO LA CAPITOLINA ALL'ESORDIO

di Redazione 19/09/2013

Queste le dichiarazioni prepartita da parte del coach Francesco Mazzariol: "I Campioni d'Italia scendono in campo per la prima di Campionato contro

altri Campioni d'Italia (della Serie A) per quello che penso si rivelerà un confronto interessante. C'è molta emozione e senso di responsabilità da

parte di tutto lo staff e del gruppo. Siamo coscienti del fatto che affronteremo la "prima" partita con lo scudetto sulla maglia e di cosa questo

rappresenti per la nostra società. La filosofia di Mogliano di avere tra le sue fila prima di tutto degli uomini (su tutti Capitan Candiago) o di

formarli (vedi i più giovani e nuovi arrivati) e poi dei rugbisti, si è dimostrata vincente e la volontà è quella di riaffermarla in questa

stagione. Abbiamo il massimo rispetto per la Capitolina che ha una squadra completamente Italiana, composta da giocatori che sono i primi soci del

proprio Club e che scendono in campo per fare un gioco di movimento ad alta velocità. Sono dotati di uno spirito eccezionale e dovremo prima

pareggiare queste motivazioni così forti e poi pensare ad imporre il nostro gioco. "



Sul fronte infortuni ancora al palo rimangono Corazzi e Della Rossa, ai quali fanno compagnia Barbini, Gazzola e Bocchi.



Al momento questa è la probabile formazione per la partita di sabato 21 settembre 2013, Stadio "Maurizio Quaggia" di Mogliano V.to, calcio d'inizio

alle ore 16.00 (diretta testuale sul sito della Federazione):



15 Fadalti, 14 Onori, 13 Benvenuti, 12 Bacchin, 11 Guarducci, 10 Padovani, 9 Endrizzi, 8 Halvorsen, 7 Candiago Edoardo (Cap.), 6 Lazzaroni, 5

Pavanello, 4 Maso, 3 Ravalle, 2 Gega, 1 Appiah



a disp.: 16 Costa Repetto, 17 Gianesini, 18 Swanepoel, 19 Ceccato Andrea, 20 Lucchese, 21 Cornwell, 22 Galon, 23 Ferrari







