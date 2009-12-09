Home Senza categoria I convocati della Femi Cz Rugby Rovigo per il match col Toulon

I convocati della Femi Cz Rugby Rovigo per il match col Toulon

di Redazione 09/12/2009

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

La Femi Cz Rugby Rovigo sostiene oggi l’ultimo allenamento allo stadio Battaglini in preparazione dell’incontro, valido per il terzo turno di Amlin Challenge Cup, contro il Toulon. Il match è programmato per venerdì 11 alle 19.30 allo stadio Félix Mayol di Tolone. Il tecnico Umberto Casellato ha scelto i 24 giocatori che faranno parte della spedizione francese Prima linea: Giovanni BOCCALON, Gonzalo BUQUETE, Flavio DAMIANO, Andrea DE MARCHI, Rik DOLCETTO, Luke MAHONEY, Massimiliano RAVALLE Seconda linea: Marco BARION, Mark BURMAN, Tommaso REATO, Daniele TUMIATI Terza linea: Niccolò BADOCCHI, Braam IMMELMAN, Schalk VAN DER MERWE Mediana: Riccardo BOCCHINO, German BUSTOS, Stefano CANALE, Juan Cruz LEGORA Trequarti: Stefan BASSON, Andrea BACCHETTI, Pablo CALANCHINI, Marcello DE GASPARI, Roberto PEDRAZZI, Andrea PRATICHETTI Stabilito anche il programma della trasferta che durerà tre giorni. Ritrovo domani mattina (giovedì 10 dicembre) alle 7 davanti allo stadio Battaglini, partenza in pullman GT fissata per le 7.30. Tra le 12 e le 12.30 la sosta per il pranzo con ripartenza alle 13.30, arrivo all’hotel Holiday Inn di Tolone previsto intorno alle 17.30. Alle 18 è fissata una seduta di risveglio muscolare e alle 20 la cena. Venerdì, giorno di gara, sveglia alle 7.30, alle 8 colazione e alle 9 tutti sul campo per l’allenamento di rifinitura. Alle 12.30 il pranzo seguito da riposo fino alle 15.30. Alle 16.15 il pranzo pre partita prima della seduta di massaggi e fasciature, poi la riunione e la partenza per lo stadio. Arrivo al Félix Mayol previsto alle 17.30, riscaldamento e alle 19.30 il calcio d’inizio del match tra Rugby Club Toulon e Femi Cz Rugby Rovigo. Alle 21.30, dopo il match, il consueto terzo tempo, che si concluderà alle 23 con il rientro in hotel dove i giocatori avranno la serata libera. Sabato mattina sveglia alle 8, dalle 8.30 alle 9 colazione, partenza per Rovigo programmata alle 9.30. Alle 12.30 la sosta per il pranzo con arrivo previsto allo stadio Battaglini intorno alle 19.

Condividi Facebook Twitter Whatsapp