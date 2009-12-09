I convocati della Femi Cz Rugby Rovigo per il match col Toulon
09/12/2009
La Femi Cz Rugby Rovigo sostiene oggi l’ultimo allenamento allo stadio Battaglini in preparazione dell’incontro, valido per il terzo turno di Amlin Challenge Cup, contro il Toulon. Il match è programmato per venerdì 11 alle 19.30 allo stadio Félix Mayol di Tolone. Il tecnico Umberto Casellato ha scelto i 24 giocatori che faranno parte della spedizione francese Prima linea: Giovanni BOCCALON, Gonzalo BUQUETE, Flavio DAMIANO, Andrea DE MARCHI, Rik DOLCETTO, Luke MAHONEY, Massimiliano RAVALLE Seconda linea: Marco BARION, Mark BURMAN, Tommaso REATO, Daniele TUMIATI Terza linea: Niccolò BADOCCHI, Braam IMMELMAN, Schalk VAN DER MERWE Mediana: Riccardo BOCCHINO, German BUSTOS, Stefano CANALE, Juan Cruz LEGORA Trequarti: Stefan BASSON, Andrea BACCHETTI, Pablo CALANCHINI, Marcello DE GASPARI, Roberto PEDRAZZI, Andrea PRATICHETTI Stabilito anche il programma della trasferta che durerà tre giorni. Ritrovo domani mattina (giovedì 10 dicembre) alle 7 davanti allo stadio Battaglini, partenza in pullman GT fissata per le 7.30. Tra le 12 e le 12.30 la sosta per il pranzo con ripartenza alle 13.30, arrivo all’hotel Holiday Inn di Tolone previsto intorno alle 17.30. Alle 18 è fissata una seduta di risveglio muscolare e alle 20 la cena. Venerdì, giorno di gara, sveglia alle 7.30, alle 8 colazione e alle 9 tutti sul campo per l’allenamento di rifinitura. Alle 12.30 il pranzo seguito da riposo fino alle 15.30. Alle 16.15 il pranzo pre partita prima della seduta di massaggi e fasciature, poi la riunione e la partenza per lo stadio. Arrivo al Félix Mayol previsto alle 17.30, riscaldamento e alle 19.30 il calcio d’inizio del match tra Rugby Club Toulon e Femi Cz Rugby Rovigo. Alle 21.30, dopo il match, il consueto terzo tempo, che si concluderà alle 23 con il rientro in hotel dove i giocatori avranno la serata libera. Sabato mattina sveglia alle 8, dalle 8.30 alle 9 colazione, partenza per Rovigo programmata alle 9.30. Alle 12.30 la sosta per il pranzo con arrivo previsto allo stadio Battaglini intorno alle 19.
