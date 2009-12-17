I convocati della Femi Cz Rugby Rovigo per il match con il Rugby Club Toulon
di Redazione
Il tecnico della Femi Cz Rugby Rovigo, Umberto Casellato, al termine dell’allenamento odierno ha scelto i 23 convocati per l’incontro casalingo con il Rugby Club Toulon, valido per il quarto turno di Amlin Challenge Cup 2009-2010. Recuperano i piloni Giovanni Boccalon e Andrea De Marchi, il trequarti Andrea Sartoretto, fuori dall’incontro con il Prato; mentre non ce la fa l’ala Andrea Bacchetti bloccato da un problema alla schiena. Risolta, quindi, l’emergenza in prima linea i 23 giocatori che affronteranno il Rugby Club Toulon di Johnny Wiilkinson sono: Giovanni BOCCALON, Flavio DAMIANO, Andrea DE MARCHI, Rik DOLCETTO,Luke MAHONEY, Massimiliano RAVALLE; Marco BARION, Mark BURMAN, Daniele TUMIATI; Younes ANOUER, Niccolò BADOCCHI, Braam IMMELMAN, Schalk VAN DER MERWE; Riccardo BOCCHINO, German BUSTOS, Juan Cruz LEGORA, Pietro TRAVAGLI; Stefan BASSON, Pablo CALANCHINI, Marcello DE GASPAR, Roberto PEDRAZZI, Andrea PRATICHETTI, Andrea SARTORETTO. Calcio d’inizio sabato alle 15 allo stadio Mario Battaglini di Rovigo. Arbitra il match Gwyn Morris.
