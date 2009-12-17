Home Senza categoria I convocati della Femi Cz Rugby Rovigo per il match con il Rugby Club Toulon

I convocati della Femi Cz Rugby Rovigo per il match con il Rugby Club Toulon

di Redazione 17/12/2009

Il tecnico della Femi Cz Rugby Rovigo, Umberto Casellato, al termine dell’allenamento odierno ha scelto i 23 convocati per l’incontro casalingo con il Rugby Club Toulon, valido per il quarto turno di Amlin Challenge Cup 2009-2010. Recuperano i piloni Giovanni Boccalon e Andrea De Marchi, il trequarti Andrea Sartoretto, fuori dall’incontro con il Prato; mentre non ce la fa l’ala Andrea Bacchetti bloccato da un problema alla schiena. Risolta, quindi, l’emergenza in prima linea i 23 giocatori che affronteranno il Rugby Club Toulon di Johnny Wiilkinson sono: Giovanni BOCCALON, Flavio DAMIANO, Andrea DE MARCHI, Rik DOLCETTO,Luke MAHONEY, Massimiliano RAVALLE; Marco BARION, Mark BURMAN, Daniele TUMIATI; Younes ANOUER, Niccolò BADOCCHI, Braam IMMELMAN, Schalk VAN DER MERWE; Riccardo BOCCHINO, German BUSTOS, Juan Cruz LEGORA, Pietro TRAVAGLI; Stefan BASSON, Pablo CALANCHINI, Marcello DE GASPAR, Roberto PEDRAZZI, Andrea PRATICHETTI, Andrea SARTORETTO. Calcio d’inizio sabato alle 15 allo stadio Mario Battaglini di Rovigo. Arbitra il match Gwyn Morris.

