I convocati della Femi-Cz Rugby Rovigo per la partita con i Saracens

di Redazione 21/01/2010

Al termine dell’allenamento odierno il tecnico della Femi-Cz Rugby Rovigo, Umberto Cesellato ha scelto i giocatori convocati per la partita con i Saracens valida per il sesto e ultimo turno di Amlin Challenge Cup 2009-2010. Ad affrontare il club inglese saranno: Alejandro ABADJE, Younes ANOUER, Andrea BACCHETTI, Marco BARION, Stefan BASSON, Giovanni BOCCALON, Riccardo BOCCHINO, Mark BURMAN, German BUSTOS, Pablo CALANCHINI, Flavio DAMIANO, Andrea DE MARCHI, Marcello DE GASPARI, Rik DOLCETTO, Braam IMMELMAN, Juan Cruz LEGORA, Luke MAHONEY, Nicola QUAGLIO, Gabriel PIZARRO, Andrea PRATICHETTI, Massimiliano RAVALLE, Tommaso REATO, Pietro TRAVAGLI, Schalk VAN DER MERWE. Il XV titolare sarà stabilito solo al termine della rifinitura di domani. Assenti per infortunio Roberto Pedrazzi e Andrea Sartoretto, mentre rientra in gruppo Luke Mahoney. Rinnovata la fiducia a Nicola Quaglio, dopo il debutto con il Castres.

