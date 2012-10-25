Home I CROCIATI ALLA PROVA DI CALVISANO

di Redazione 25/10/2012

I CROCIATI ALLA PROVA DI CALVISANO MAZZARIOL: “CON CALVISANO SARA’ UNA GARA SPECIALE” Parma, 25 ottobre 2012 – La bella vittoria ottenuta nell’ultimo turno del Trofeo Eccellenza contro San Donà (23-20), sul campo di Noceto, ha caricato giocatori e staff dei Crociati Rugby in vista del difficile impegno di Calvisano (sabato 27 ottobre ore 16.00, Peroni Stadium San Michele di Calvisano) contro i campioni d’Italia di coach Cavinato. L’entusiasmo e la consapevolezza dei propri mezzi non erano mai mancati in casa parmense ma ora il successo ottenuto con i veneti ha permesso ai ragazzi di Mazzariol di lavorare durante la settimana con ancora più serenità e fiducia per poter scendere in campo e mettere in difficoltà anche una formazione blasonata come il Calvisano. Francesco Mazzariol presenta così il match con i campioni d’Italia in carica: “La partita con Calvisano sarà una partita speciale perché è così quando ti confronti con i primi della classe. Arriviamo dalla prima vittoria stagionale in cui abbiamo dimostrato di saper andare oltre e da cui abbiamo cercato di ripartire lavorando ancora su quegli aspetti del nostro gioco che, nonostante la vittoria, devono progredire per permetterci di rivaleggiare con avversari di questa portata. Sono quelle partite belle da giocare perché sai che non hai niente da perdere e puoi veramente misurare la tua forza. In casa dei campioni d'Italia andremo per combattere e non lasciare nulla di intentato”. Arbitro dell’incontro sarà Marrama di Padova con i giudici di linea Rossi (Piacenza) e Valbusa (Treviso), quarto uomo Bellinato (Treviso). Probabile formazione dei Crociati: 15 Gennari 14 Alberghini 13 En Naour 12 Castle 11 Casalini 10 Zucconi 9 Michel 8 Mandelli CAP 7 Sciacca 6 Rimpelli 5 Pedrazzani 4 Contini 3 Grassotti 2 Manghi 1 Lemkus. A disposizione: 16 Goegan 17 Singh 18 Dell'Acqua 19 Marazzi 20 Farolini 21 Carritiello 22 Ferrini 23 Ferrari

Redazione