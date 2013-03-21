I CROCIATI RUGBY SFIDANO LA MANTOVANI LAZIO A ROMA
di Redazione
21/03/2013
inviato da Simone Martelucci - Ufficio Stampa FIR - Stagista
I CROCIATI SFIDANO LA MANTOVANI LAZIO A ROMA
Parma, 21 marzo 2013 – Il XIV turno del campionato d’Eccellenza riserva una trasferta romana con la Mantovani Lazio per i Crociati di Stefano
Bordon, sempre più desiderosi e affamati di punti per la lotta salvezza. La formazione romana, reduce dalla bella prova nella finale del Trofeo
Eccellenza persa con Viadana, cercherà davanti al suo pubblico di confermare quanto di buono fatto vedere con i gialloneri di Rowland Phillips,
cercando di regalare un successo ai propri tifosi e rimpinguare il bottino di una classifica ormai tranquilla. I ducali invece scenderanno in campo
come sempre con l’obiettivo di strappare punti preziosi, confortati dalle ultime buone prestazioni contro San Donà e Calvisano. All’andata fini
17-16 per i romani che strapparono a Noceto il successo proprio all’ultimo secondo di gioco, quando il Xv parmense già pregustava una meritata
vittoria. Coach Bordon sprona i suoi sperando di “vendicare” sportivamente parlando quella gara sfortunata di novembre: “Contro Viadana la Lazio
ha fatto una grande partita e quindi con noi saranno molto carichi per dimostrare che non meritavano la sconfitta nella finale del Trofeo Eccellenza.
Davanti al loro pubblico giocheranno al massimo come sempre, ma anche noi venderemo cara la pelle. Siamo carichi, stiamo bene e determinati a
giocarcela. Inutile dire che sarebbe fondamentale fare 4 punti, ma purtroppo non andiamo in campo da soli. Io potrò contare su tutto il gruppo con il
rientro dei Nazionali Under 20 e cercherò di schierare la formazione che può mettere più in difficoltà i nostri avversari, anche magari basandomi
su quanto accaduto all’andata. Sarà sicuramente un bel match con due squadre molto motivate che proveranno a giocare senza risparmiarsi”. Per
questo primo incontro di primavera ad arbitrare è stato designato il signor Falzone di Montemerlo (PD) insieme ai g.d.l. Castagnoli (Livorno) e
Franzoi (S.Maria di Sala, VE), il quarto uomo sarà Zucchi di Livorno. Il fischio d’inizio sarà alle 15.00 di sabato 23 marzo e i Crociati
probabilmente scenderanno in campo con questa formazione:
15 Farolini; 14 Alberghini, 13 Alberghini, 12 Castle, 11 Gennari; 10 Zuconi, 9 Violi; 8 Marazzi, 7 Sciacca, 6 Dell’Acqua; 5 Mandelli CAP, 4 Amenta;
3 Negrotto, 2 Manghi, 1 Singh. A disp: 16 Silvestri, 17 Ferrari, 18 Pedrazzani, 19 Rimpelli, 20 Casalini, 21 En Naour, 22 Ferrini 23 Goegan.
Jacopo Dalla Palma
Press Office Crociati Rugby
[email protected] ( mailto:[email protected] )
346-0281700
348-7675870
Redazione