I: CS - CUS AD MAIORA RUGBY 1951: grande terzo tempo con asta di beneficienza domenica all'Albonico, al termine del match fra il CUS Ad Maiora e i Rangers Vicenza
di Redazione
27/11/2013
CS - CUS AD MAIORA RUGBY 1951:
grande terzo tempo con asta di beneficienza domenica all'Albonico, al termine
del match fra il CUS Ad Maiora e i Rangers Vicenza.
Il
"terzo tempo" è un momento importante della pratica rugbistica e il
CUS Ad Maiora si sta impegnando per rilanciarlo. Domenica la fase che segue per
tradizione il match e che vede le due squadre mangiare e bere insieme, dopo
aver lottato duramente in campo, sarà all'insegna della solidarietà. Al centro
sportivo Angelo Albonico, al termine della sfida del girone B della serie A che
opporrà i ragazzi di coach Regan Sue ai Rangers Vicenza, gli atleti e il
pubblico potranno gustare un pasto a base di polenta e salsiccia. Nel corso del
"terzo tempo" si terrà un'asta benefica che aggiudicherà quattro
magliette del CUS Ad Maiora Rugby 1951 autografate dagli atleti della Nazionale
azzurra, che recentemente allo Stadio Olimpico di Torino hanno affrontato
l'Australia nel primo dei tre Cariparma Test Match. È un modo per contribuire
alla causa di "Movember", l'evento annuale che si svolge nel mese di
Novembre, durante il quale gli uomini che vi aderiscono (i Mo bro) si fanno
crescere dei baffi per raccogliere fondi a favore della ricerca contro il
cancro. Il ricavato dell'asta cussina sarà devoluto all'Associazione Italiana
per la Ricerca
sul Cancro. Vi aspettiamo numerosi, per trascorrere insieme un gradevole
momento conviviale e dimostrare sensibilità e vicinanza nei confronti di chi
soffre. Si ringrazia per la collaborazione Peraria, partner
dell’iniziativa.
Redazione