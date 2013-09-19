Home Senza categoria I DIAVOLI PER L'ESORDIO STAGIONALE CONTRO VIADANA

I DIAVOLI PER L'ESORDIO STAGIONALE CONTRO VIADANA

di Redazione 19/09/2013

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

RUGBY REGGIO, IL XV PER L'ESORDIO CONTRO RUGBY VIADANA



Sabato alle 16, tra le mura amiche di via Assalini, la Rugby Reggio inizia la sua avventura nel Campionato d’Eccellenza 2013-2014.



La partita, sulla carta, non è delle più semplici, infatti i Diavoli affronteranno i cugini del Viadana, che nella passata stagione sono arrivati

tra le prime 4 squadre d’Italia, arrendendosi solo al Mogliano, che in seguito si è candidato Campione d’Italia.



Nessun timore reverenziale comunque per gli uomini di Ghini, che scenderanno in campo con la stessa voglia e aggressività dimostrata nelle amichevoli

prestagione, facendo vedere, a chi ha potuto assistere ai match di preparazione, ottime cose, confermando una volta in più quanto il lavoro svolto da

tutto lo staff dei Diavoli sia buono e siamo sicuri porterà risultati.



La probabile formazione che scenderà in campo sabato contro Viadana sarà: Fontana, Scalvi Giovanni, Rizzelli, Dell’Acqua, Mandelli, Scalvi

Filippo, Mannato, Bergonzini, Bricoli, Farolini, Bernini, Torri, Giannotti, Russotto, Torlai.







Condividi Facebook Twitter Whatsapp