I DIAVOLI PER L'ESORDIO STAGIONALE CONTRO VIADANA
di Redazione
19/09/2013
RUGBY REGGIO, IL XV PER L'ESORDIO CONTRO RUGBY VIADANA
Sabato alle 16, tra le mura amiche di via Assalini, la Rugby Reggio inizia la sua avventura nel Campionato d’Eccellenza 2013-2014.
La partita, sulla carta, non è delle più semplici, infatti i Diavoli affronteranno i cugini del Viadana, che nella passata stagione sono arrivati
tra le prime 4 squadre d’Italia, arrendendosi solo al Mogliano, che in seguito si è candidato Campione d’Italia.
Nessun timore reverenziale comunque per gli uomini di Ghini, che scenderanno in campo con la stessa voglia e aggressività dimostrata nelle amichevoli
prestagione, facendo vedere, a chi ha potuto assistere ai match di preparazione, ottime cose, confermando una volta in più quanto il lavoro svolto da
tutto lo staff dei Diavoli sia buono e siamo sicuri porterà risultati.
La probabile formazione che scenderà in campo sabato contro Viadana sarà: Fontana, Scalvi Giovanni, Rizzelli, Dell’Acqua, Mandelli, Scalvi
Filippo, Mannato, Bergonzini, Bricoli, Farolini, Bernini, Torri, Giannotti, Russotto, Torlai.
Sabato alle 16, tra le mura amiche di via Assalini, la Rugby Reggio inizia la sua avventura nel Campionato d’Eccellenza 2013-2014.
La partita, sulla carta, non è delle più semplici, infatti i Diavoli affronteranno i cugini del Viadana, che nella passata stagione sono arrivati
tra le prime 4 squadre d’Italia, arrendendosi solo al Mogliano, che in seguito si è candidato Campione d’Italia.
Nessun timore reverenziale comunque per gli uomini di Ghini, che scenderanno in campo con la stessa voglia e aggressività dimostrata nelle amichevoli
prestagione, facendo vedere, a chi ha potuto assistere ai match di preparazione, ottime cose, confermando una volta in più quanto il lavoro svolto da
tutto lo staff dei Diavoli sia buono e siamo sicuri porterà risultati.
La probabile formazione che scenderà in campo sabato contro Viadana sarà: Fontana, Scalvi Giovanni, Rizzelli, Dell’Acqua, Mandelli, Scalvi
Filippo, Mannato, Bergonzini, Bricoli, Farolini, Bernini, Torri, Giannotti, Russotto, Torlai.
Articolo Precedente
ITALSEVEN, OGGI LA PARTENZA PER IL GP FIRA DI BUCAREST: I DODICI CONVOCATI
Articolo Successivo
ECCELLENZA, BLESSANO DIRIGE VEA-FEMICZ ROVIGO v FIAMME ORO
Redazione