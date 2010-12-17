Home Senza categoria I GIOCATORI DEL ROVIGO INCONTRANO I TESORI DEL DELTA

I GIOCATORI DEL ROVIGO INCONTRANO I TESORI DEL DELTA

di Redazione 17/12/2010

FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTA S.S. 2010-2011 Comunicato stampa n. 48 del 17.12.2010 PRIMA DELLA PARTENZA PER AGEN L'INDUSTRIA SALUMI VENETI INCONTRA I GIOCATORI DELLA FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTA Ieri, 16 dicembre, il signor Marangon Presidente dell'Industria Salumi Veneti di Porto Viro, che con il marchio Tesori del Delta sponsorizza la Rugby Rovigo Delta, ha voluto incontrare tecnici e giocatori, prima della partenza per Agen, per ringraziarli per l'impegno profuso in questa prima parte di stagione e per incoraggiarli a continuare nella ricerca dei migliori risultati. Nell'occasione ha voluto far conoscere ai giocatori i prodotti dell'azienda omaggiando tutti i componenti della rosa e dello staff tecnico con un pacco natalizio confezionato con i Tesori del Delta. All'iniziativa ha presenziato il nuovo A.D. ing. Antonio Zambelli, che ha ringraziato lo sponsor per la vicinanza alla squadra e che ha consegnato un pensiero ai giocatori anche da parte della Femi-CZ. Ufficio Stampa Rugby Rovigo Delta Pierpaolo Modonesi

