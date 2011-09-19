Home Senza categoria I GIOVANI DELLA FEMI-CZ VEA ROVIGO DELTA A LEZIONE CON GLI OSPREYS

I GIOVANI DELLA FEMI-CZ VEA ROVIGO DELTA A LEZIONE CON GLI OSPREYS

di Redazione 19/09/2011

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

FEMI-CZ VEA RUGBY ROVIGO DELTA Stagione Sportiva 2011-2012 Comunicato stampa n. 12 del 19.09.2011 A LEZIONE CON GLI OSPREYS Reduce dall'importante vittoria ottenuta sul campo del Benetton, una qualificata rappresentanza degli Ospreys, condotta da Scott Johnson e Andrew Hore, ha trascorso un costruttivo pomeriggio con i giovani rugbisti di Rovigo. Il primo incontro è stato con Polla Roux ed Alejandro Canale seguito dalla presentazione dei giocatori della prima squadra del Rovigo in partenza per la prima uscita stagionale al torneo di Modena. Dopo lo scambio delle maglie è seguita la sezione di allenamento cui hanno partecipato circa 60 giovani polesani. Scott Johnson e Andrew Hore con l'aiuto dei giocatori Jonathan Thomas, Cai Griffiths, Sonny Parker, Barry Davies, Richard Fussell e Ian Evans, assieme ai rossoblu Andrea Bacchetti, Edoardo Lubian e Nicola Quaglio, hanno simulato diverse situazioni di gioco che sono servite per sottolineare i comportamenti da tenere in campo. All'incontro hanno contribuito gli allenatori del settore giovanile con il loro coordinatore tecnico Nicola Mazzucato e con Attilio Roversi coordinatore societario del settore giovanile. Al termine dell'entusiasmante esperienza i giovani rugbisti rodigini hanno fatto festa con i campioni gallesi in un simpatico terzo tempo. Ufficio Stampa Rugby Rovigo Delta Pierpaolo Modonesi

Condividi Facebook Twitter Whatsapp