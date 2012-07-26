Home Senza categoria I GIOVANI DELL'ACCADEMIA A DISPOSIZIONE DI FRANCHIGIE E CLUB D'ECCELLENZA

I GIOVANI DELL'ACCADEMIA A DISPOSIZIONE DI FRANCHIGIE E CLUB D'ECCELLENZA

di Redazione 26/07/2012

LA FIR UFFICIALIZZA LA LISTA DEI GIOCATORI EMERGENTI DI INTERESSE NAZIONALE Roma – La Federazione Italiana Rugby informa che ventisei atleti provenienti dall'Accademia di Tirrenia ed i relativi club di appartenenza hanno perfezionato l'adesione al regime dei giocatori d'interesse nazionale. "Il regime dei giocatori di interesse nazionale offre ai giocatori uscenti dall' Accademia Nazionale la possibilità di continuare il proprio percorso formativo in Rabodirect PRO12 o nell'Eccellenza – ha dichiarato il direttore dell'alto livello, Carlo Checchinato – garantendo al tempo stesso a franchigie e società di vertice di avvalersi di giovani atleti di qualità, con un'indennità di formazione per i club d'origine dei giocatori. Siamo convinti che si tratti del completamento di un progetto importante per la crescita dei giocatori che hanno continuato la propria formazione presso le strutture federali e, più in generale, per l’innalzamento del livello generale del nostro rugby. Si tratta della prosecuzione del lavoro svolto dalle Accademie federali, il cui compito è quello di contribuire alla crescita qualitativa del movimento attraverso la formazione specifica di giovani giocatori in grado di essere inseriti in Società di Pro 12 ed Eccellenza e confrontarsi con i più alti livelli del gioco. I numeri cominciano a dare riscontri ed il nostro impegno è quello di accrescere sempre di più il livello qualitativo agevolando l’ ingresso dei nostri migliori giovani e dando loro delle concrete opportunità per crescere”. Dei trentasei atleti che hanno frequentato l’Accademia Nazionale di Tirrenia nella stagione sportiva 2011/2012, quattro militeranno in Rabodirect PRO12 per il 2012/13, venticinque sono stati tesserati da Società di Eccellenza e cinque proseguiranno la propria esperienza presso la struttura federale. Questi i giocatori dell’Accademia che hanno perfezionato l’adesione al regime dei giocatori di interesse nazionale (i club indicati sono quelli titolari del cartellino): Maurizio ALUIGI (Cammi Calvisano) Cesare BERTON (Petrarca Padova) Andrea BETTIN (Rubano Rugby) Guido CALABRESE (Rugby Benevento) Vittorio CALLORI DI VIGNALE (Primavera Rugby) Federico CONFORTI (Petrarca Padova) Luca CONTI (UR Capitolina) Ivan CRESTINI (UR Prato-Sesto) Edoardo DIONISI (Mantovani Lazio) Timi ENODEH (UR Capitolina) Marco FERRINI (Vasari Arezzo) Alessandro FURIA (Petrarca Padova) Marco FONTANESI (Rugby Reggio) Marco GAZZOLA (Rugby Casale) Vittorio MARAZZI (Sertori Sondrio) Saif Edin MHADHBI (Ercole Monselice) Alain MORICONI (UR Capitolina) Luca NOSTRAN (Petrarca Padova) David ODIETE (Rugby Reggio) Sami PANICO (UR Capitolina) Ruben RICCIOLI (Rugby Roma 2000) Leonardo SARTO (Petrarca Padova) Jacopo SALVETTI (Sertori Sondrio) Luca SCARSINI (Udine Rugby) Alessandro TARTAGLIA (Mantovani Lazio) Alessio ZDRILICH (Ospitaletto Rugby) Nota per le redazioni Come deliberato dal Consiglio Federale del 27 aprile scorso, i giocatori aderenti al regime di interesse nazionale potranno proseguire il proprio percorso formativo sotto la supervisione di FIR e potranno accasarsi alle Franchigie di Rabodirect PRO12 o alle Società d’Eccellenza che ne faranno richiesta per la stagione sportiva 2012/13 presso la Commissione Federale di Alto Livello. I giocatori saranno assegnati – sempre previo consenso degli atleti stessi - alle Società che ne faranno richiesta secondo la formula del prestito per una stagione, rinnovabile per l’anno successivo. La titolarità del cartellino rimarrà della Società di appartenenza, così come il diritto all’indennità di formazione, con sospensione della disciplina del vincolo regolamentare e volontario – tenendo conto dei seguenti criteri di assegnazione: 1. Se la Società di appartenenza (titolare del cartellino) è una Società di Eccellenza, il giocatore sarà assegnato alla stessa Società, salvo quanto previsto dal punto 2 2. Se la Società di appartenenza (titolare del cartellino) è una Società di Eccellenza o di altra Serie ed il giocatore sia richiesto da Società di PRO12 questi potrà essere assegnato a tale Società tenuto conto della sua volontà e del livello di formazione raggiunto 3. Se la Società di appartenenza (titolare del cartellino) è di Serie diversa ed il giocatore sia richiesto da Società di Eccellenza questi sarà assegnato tenuto conto: a. della volontà del giocatore b. della obiettiva necessità di ricoprire il ruolo da parte della Società c. dalla obiettiva possibilità di continuare il progetto formativo sia sotto il profilo fisico-tecnico che quello educativo Nota statistica Dall’inaugurazione dell’Accademia Nazionale U19 “Ivan Francescato”, nel settembre del 2006, hanno frequentato la struttura federale di Tirrenia centoventitrè atleti. Di questi, dodici hanno giocato con la Nazionale Maggiore, ventinove fanno parte delle rose di Benetton Treviso o Zebre per la stagione 2012/13 di Rabodirect PRO12 ed Heineken Cup, settantadue sono tesserati presso le dodici squadre iscritte al Campionato Italiano d’Eccellenza 2012/13 e trentacinque hanno giocato con la Nazionale Emergenti.

