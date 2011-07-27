I GIRONI 2011-2012
di Redazione
27/07/2011
[gallery] www.federugby.it Nazionali Azzurre Campionati Sala Stampa 27.07.2011 Scritto da Simona De Toma, Ufficio Stampa FIR Roma, 27 luglio 2011 CAMPIONATO NAZIONALE SERIE A 2011-2012: LA COMPOSIZIONE DEI GIRONI Roma â La FIR rende nota la composizione dei due gironi di Serie A per la stagione sportiva 2011-2012, al via il prossimo il 2 ottobre. LâAccademia Federale Ivan Francescato trova spazio nel Girone 1 mentre le neo promosse Avezzano Rugby, Romagna RFC, Rugby Milano e Rugby Paese sono state inserite nel Girone 2. Di seguito la composizione delle due poules: GIRONE 1 MODENA RUGBY CLUB ASD ASD RUGBY LYONS UDINE RUGBY F.C. ASD G.S. FIAMME ORO RUGBY ROMA ASD PRO RECCO RUGBY RUGBY BRESCIA SSD S.R.L. RUGBY GRANDE MILANO ASD U.S.FIRENZE RUGBY 1931 ASD LIVORNO RUGBY SSD S.R.L. AMATORI RUGBY SAN DONA SSD A.R.L. C.U.S. VERONA RUGBY ASD ACCADEMIA NAZIONALE GIRONE 2 AVEZZANO RUGBY ASD GLADIATORI SANNITI ASD ROMAGNA R.F.C. SSD A R.L. UNIONE RUGBY CAPITOLINA SSD SRL ASD RUGBY MILANO ASD AMATORI RUGBY CAPOTERRA AMATORI RUGBY ALGHERO ASD CLUB AMATORI SPORT CATANIA ASD RUBANO RUGBY SRL SSD ASD RUGBY PAESE RUGBY CLUB VALPOLICELLA ASD RUGBY BADIA ASD Simona De Toma Addetto Stampa e Comunicazione Relazioni Esterne Tel: +390645213112 Mob: +39 3393786245 Fax: +39 0645213187 email: [email protected]
Articolo Precedente
DOMANI IL CALENDARIO DELLâ
Articolo Successivo
SU LA7 E SKY SPORT 2 HD IN SIMULCAST I DUE TEST PRE-MONDIALI DELLâ
Redazione