I: INVITO - Conferenza Stampa 2&deg; TROFEO della MOLE: gioved&igrave; 7 marzo 2013, ore 12.00

I: INVITO - Conferenza Stampa 2° TROFEO della MOLE: giovedì 7 marzo 2013, ore 12.00
di Redazione
04/03/2013
Invito_2013.pdf
Da: "Ufficio Stampa CUS Torino" [email protected]
A: "Ufficio Stampa CUS Torino" [email protected]
Cc:
Data: Mon, 4 Mar 2013 16:41:12 +0100
Oggetto: INVITO - Conferenza Stampa 2° TROFEO della MOLE: giovedì 7 marzo 2013, ore 12.00
L’Associazione Amici nel Rugby in accordo con le squadre
Ce.S.In CUS Torino Rugby e BEFeD VII° Rugby Torino
è onorata di poterLa invitare alla presentazione del
2° TROFEO della MOLE
giovedì 7 marzo 2013 - ore 12.00
presso la sala stampa dello Stadio Primo Nebiolo
(Viale Hugues 10 - Parco Ruffini, Torino)
RSVP
CUS: Tel. 011.199.24.157 - [email protected]
SETTIMO: Tel. 011.89.70.522 - [email protected]
In allegato l’invito ufficiale
___________________________
Ufficio Stampa CUS Torino
Via Paolo Braccini 1 – 10141 Torino (IT)
Tel. (+39) 011.19924161
Fax (+39) 011.3827394
[email protected]
www.custorino.it
Facebook: http://www.facebook.com/custorino
Twitter: https://twitter.com/CUSTorino (@CUSTorino)
YouTube: http://www.youtube.com/CusTorinoVideo
Questo messaggio, incluso i suoi allegati, è confidenziale e potrebbe essere vincolato dal segreto professionale. Se non siete voi i destinatari, avvisate il mittente, poi cancellate ed eliminate il messaggio originale e tutte le sue copie. Non dovete copiare, inoltrare e/o rendere noto questo messaggio, totalmente o parzialmente, senza il preventivo consenso del mittente.
This message, including attachments, is confidential and may be privileged. If you are not an intended recipient, please notify the sender then delete and destroy the original message and all copies. You should not copy, forward and/or disclose this message, in whole or in part, without permission of the sender. "Please consider your environmental responsibility before printing this e-mail"
Da: "Ufficio Stampa CUS Torino" [email protected]
A: "Ufficio Stampa CUS Torino" [email protected]
Cc:
Data: Mon, 4 Mar 2013 16:41:12 +0100
Oggetto: INVITO - Conferenza Stampa 2° TROFEO della MOLE: giovedì 7 marzo 2013, ore 12.00
L’Associazione Amici nel Rugby in accordo con le squadre
Ce.S.In CUS Torino Rugby e BEFeD VII° Rugby Torino
è onorata di poterLa invitare alla presentazione del
2° TROFEO della MOLE
giovedì 7 marzo 2013 - ore 12.00
presso la sala stampa dello Stadio Primo Nebiolo
(Viale Hugues 10 - Parco Ruffini, Torino)
RSVP
CUS: Tel. 011.199.24.157 - [email protected]
SETTIMO: Tel. 011.89.70.522 - [email protected]
In allegato l’invito ufficiale
___________________________
Ufficio Stampa CUS Torino
Via Paolo Braccini 1 – 10141 Torino (IT)
Tel. (+39) 011.19924161
Fax (+39) 011.3827394
[email protected]
www.custorino.it
Facebook: http://www.facebook.com/custorino
Twitter: https://twitter.com/CUSTorino (@CUSTorino)
YouTube: http://www.youtube.com/CusTorinoVideo
Questo messaggio, incluso i suoi allegati, è confidenziale e potrebbe essere vincolato dal segreto professionale. Se non siete voi i destinatari, avvisate il mittente, poi cancellate ed eliminate il messaggio originale e tutte le sue copie. Non dovete copiare, inoltrare e/o rendere noto questo messaggio, totalmente o parzialmente, senza il preventivo consenso del mittente.
This message, including attachments, is confidential and may be privileged. If you are not an intended recipient, please notify the sender then delete and destroy the original message and all copies. You should not copy, forward and/or disclose this message, in whole or in part, without permission of the sender. "Please consider your environmental responsibility before printing this e-mail"
Articolo Precedente
VEA FEMI-CZ: ARCHIVIATO IL DERBY SI PENSA AL PRATO
Redazione